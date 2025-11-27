凱基金控用綠色行動把愛延續 點亮永續耶誕樹　

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
凱基金控28日傍晚6時將於總部大樓廣場，舉辦耶誕點燈晚會，以溫馨熱鬧氣氛揭開凱基「公益月」序幕。圖／凱基金控提供
凱基金控28日傍晚6時將於總部大樓廣場，舉辦耶誕點燈晚會，以溫馨熱鬧氣氛揭開凱基「公益月」序幕。圖／凱基金控提供

12月的腳步將近，節慶氛圍也逐漸在城市蔓延。凱基金控（2883）今年以更具永續理念的方式迎接歲末，將於28日下午6點在總部廣場舉辦一年一度的耶誕點燈晚會，今年主題為「相映成光、共築成林」，象徵企業、城市、土地之間彼此連結，相互支持的力量。22公尺高的耶誕樹搭配耶誕彩球與雪花造型霓虹燈片，形成森林意象，傳遞希望與祝福。活動當晚將安排薩克斯風四重奏、光球舞蹈、主樹燈光秀以及DJ聲光派對，以溫馨熱鬧氣氛揭開凱基金控「公益月」序幕。

今年的耶誕樹主題源自於凱基金控總部大樓周邊具有60年歷史的老榕樹，這些老榕樹不只是地景，更是台北人共同的生活記憶，也代表土地韌性與生命力延續。

總部大樓在規畫之初，便以「自然共生」為核心理念，希望讓建築物與周邊環境和諧共處，包括採用綠建材、導入節能系統，都反映出凱基金控以永續為本的企業精神。因此，今年的耶誕樹也延續同樣環保思維，使用可重複利用的骨架結構，並搭配智能燈控系統，可監測用電、降低能源消耗，以科技方式實踐節能，讓耶誕燈光在光彩奪目之餘，也能友善環境，用實際行動落實凱基金控對地球的承諾。

為了打造一個不只屬於同仁，更屬於整座城市的溫馨耶誕季，凱基金控除了舉辦點燈活動之外，也分別將於12月16日與明年的1月15日，舉行兩場公益市集，串連地方創生團隊及社福團體，從弱勢支持、在地創生到環境永續，讓民眾在逛市集的同時，也能用行動支持社會與環境。

凱基金控表示，歡迎民眾在冬日夜晚前來凱基金控總部廣場，欣賞不同時段的耶誕樹光影變化，在拍照留念之餘，也能感受老榕樹近一甲子的生命韻律，在歲末留下溫暖與幸福的回憶。

凱基金 金控 總部

