快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

凱基人壽奪 TCSA 五大獎 串連續治理、人才發展、數位創新與普惠金融

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
凱基人壽以四大主軸串連永續治理、人才發展、數位創新與普惠金融，獲TCSA五項大獎肯定，以具體行動實踐金融回饋，為社會創造價值。圖／凱基人壽提供
凱基人壽以四大主軸串連永續治理、人才發展、數位創新與普惠金融，獲TCSA五項大獎肯定，以具體行動實踐金融回饋，為社會創造價值。圖／凱基人壽提供

國內永續評比逐年提升標準，金融業也加速推動ESG與國際接軌，凱基人壽今年再度於「TCSA台灣企業永續獎」斬獲五項大獎，包括「綜合績效獎」、「永續報告獎」、「人才發展領袖獎」、「創新成長領袖獎」與「社會共融領袖獎」。TCSA素有「台灣永續奧斯卡」之稱，由台灣永續能源研究基金會舉辦，是國內最具公信力的永續指標獎項。凱基人壽此次獲獎，展現在永續治理、人才發展、創新服務與普惠金融上的全方位成果，以具體行動實踐「金融大回饋」。

凱基人壽是國內首家承諾於2045年達成「全資產組合淨零碳排」的保險公司，同步設定2040年營運淨零目標，並依循科學基礎減量目標倡議(SBTi)規劃減碳路徑且已通過審核。此外，總部大樓於2025年取得ISO 14068-1碳中和查證，持續強化營運減碳能力。公司亦逐步導入IFRS S1、S2，整合永續與財務資訊揭露，並將氣候風險納入ORSA架構，提升治理透明度與韌性。今年永續報告書新增「金融大回饋」專章，呈現凱基人壽以保險本業回應高齡、防詐及弱勢等社會需求的具體成果。

在人才發展上，凱基人壽以訓練體系、分群培訓、數位轉型與永續治理四大策略建構學習型組織。今年已有逾五成、近1,300名內勤同仁取得永續金融基礎證照，為永續行動提供關鍵能量。透過年度員工意見調查，整體滿意度已連續四年提升，並優化薪資福利與職場支持系統，吸引並留任優質人才，持續朝向幸福企業目標前進。

在數位創新面向，凱基人壽獲主管機關核准開辦「高齡錄音輔助系統宣讀」，以人機協作協助高齡客戶在投保含解約金商品時，更清楚理解內容並提升資訊一致性。同時推出業務員專屬智能助理，整合商品、核保、理賠等千餘份知識資料，並提供客製化客戶維護工具，讓業務夥伴能以更高效率、更具溫度的方式服務客戶。

在社會共融面向，凱基人壽聚焦高齡者、學生、身心障礙者、原住民與新住民五大族群，推動國台語、手語與多語教材，並建置無障礙數位平台，縮短金融資訊落差。近三年積極舉辦金融教育與防詐活動，累計服務超過7,000人次，相關影音與圖文內容累積超過140萬次曝光，以知識平權實踐「金融大回饋」。

凱基人壽表示，將秉持「We Share We Link」精神，持續深化永續治理、普惠金融與數位創新，成為最受信賴與推薦的壽險公司，陪伴更多家庭迎向美好未來。

凱基人壽 數位

延伸閱讀

磊山奪 ESG for Culture 與 TCSA 三項大獎成保經業唯一

元大金獲 TCSA 台灣企業永續獎11項大獎肯定

台灣企業永續獎／凱基金績效卓越 抱回13獎

凱基金奪性平金質獎

相關新聞

新台幣午盤升1.6分 暫收31.334元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.334元，升1.6分，成交金額7.1億美元

新台幣開盤升3分 為31.32元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.32元開盤，升3分

壽險匯率會計調整 大老支持

前政大校長、會計研究發展基金會永續準則委員會主委鄭丁旺昨（26）日表示，有關壽險匯率避險會計制度調整，他傾向支持AC債券...

2025台灣企業永續獎 國泰金稱霸服務業

國泰金控在「二○二五第十八屆ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」勇奪「十大永續典範企業獎（服務業組）第一名」與「永續報告獎—白金級」...

金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

金管會保險局官員接受本報專訪時表示，要壽險業從「避財報波動」走向「實質管理風險」。金管會認為，比起會計論戰，更重要的是業...

壽險匯率會計調整 會計師：資訊揭露是關鍵

壽險匯率避險新制，目前最讓市場質疑部分在於會計制度變動後的資訊揭露，至少兩大會計師事務所昨（26）日傾向未來在財報的永續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。