磊山奪 ESG for Culture 與 TCSA 三項大獎成保經業唯一

磊山保險經紀人於11月22日在新北藝文中心舉辦《2025 你 我 我們音樂會》，以「光」作為核心意象，象徵每個人都有能力成為他人生命中的一束光，而舞台正是讓這些光被看見的地方。音樂會邀請原聲童聲合唱團、親愛愛樂、孩子的書屋與磊山十五周年代言人告五人共同演出，讓大眾透過音樂理解孩子與團體背後的故事，也使舞台成為他們被理解、被看見的重要窗口。

磊山保經表示，自 2020 年首屆音樂會舉辦以來，這五年來透過磊山提供穩定支撐的力量持續串連各個團體，並透過資源整合與互助網絡，使每個團體都能在自己的道路上更有力量。這樣的帶狀支持，接連榮獲文策院ESG for Culture與 TCSA 共三項大獎，成為保險經紀人業唯一同時獲得雙機構表揚的企業。

《你 我 我們音樂會》以「光」作為整場節目的核心詞，肩負起串連四個團體、四種故事、不同生命背景的使命。光不是舞台效果，而是一種理解、一種陪伴，也是一種「彼此看見」的力量。當原聲童聲合唱團以〈負重歌〉開場，孩子乾淨而堅定的歌聲彷彿替他們的人生亮起了一線光，使觀眾第一次真實走進原鄉孩子的生命風景；親愛愛樂弦樂團用弓弦描繪出孩子的成長軌跡，讓聽者在旋律中感受他們長久以來的努力；孩子的書屋則以鼓隊與樂團呈現生命韌性，使原本不熟悉他們的觀眾重新看見孩子在日常中累積的力量。

今年壓軸登場的告五人，在成為磊山十五週年品牌代言人後，深入理解磊山在執行帶狀公益及「你 我 我們音樂會」的精神，讓團體被看見、讓故事被理解、讓資源能互相靠近。即使當天必須出席金馬獎典禮，仍特別調整行程趕赴現場，與孩子們並肩站上舞台。他們用行動支持「把舞台交給值得被看見的人」的理念；而當四組團體共同合唱〈快樂天堂〉時，全場的光瞬間交會，成為每個人彼此照亮的時刻。

磊山保經董事長李佳蓉深受觸動的表示：「《你 我 我們》音樂會的起點，來自磊山始終如一的公益信念。對磊山而言，公益不是一次性的捐助，而是一段長久的陪伴，是信念的延續。我們相信，由愛出發、利他為先，這份公益初心會也讓更多人學會，如何用生命去影響生命，成為彼此的光。感謝15年來，所有捐款、捐愛、出力的善心天使，你們的參與，是孩子們背後的隱形翅膀。因為有你們，我們才得以走得更遠。」

自 2020 年磊山首屆音樂會舉辦以來，五年間參與演出的團體開啟更多合作，從教學交流、經驗分享，到互相支援，逐漸形成自然發展的互助網絡。這份連結讓團體更強大，也讓孩子在跨團體的陪伴中獲得更多力量。音樂會舞台上呈現的，不只是演出，而是五年來「一起發光」的結果；光也因這些關係而不斷流向更多地方。

今年適逢磊山保險經紀人成立十五週年，磊山從年初起即屢獲多項永續與社會公益相關獎項肯定，而在十一月更以亮眼表現再度獲得三大獎項，包括文策院 ESG for Culture 影響力獎中的「跨界共榮獎」與「資源協助獎」，以及 2025 台灣企業永續獎（TCSA）「社會共融領袖獎」。磊山因而成為保險經紀人業中唯一同時獲得文策院與 TCSA 雙機構表揚的企業，展現其在公益策略、文化平權與永續推動上的專業性與領導地位。

磊山保經表示，磊山多年推動「帶狀公益」，以三階段公益模式形成完整且可延續的支持系統。第一階段以「捐錢與捐力」提供穩定支持；第二階段以陪伴培力導入企業專業能力，協助團體在營運與永續治理上逐步提升；第三階段則進入「永續正循環」，促使所有受助團體從合作走向互助，形成跨組織的資源共享與共同成長網絡，讓更多孩子與團體在彼此照亮的支持系統中獲得力量，使善意得以被長期看見、被延續，也被帶往更多需要光的地方。