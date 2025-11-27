元大金獲 TCSA 台灣企業永續獎11項大獎肯定

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控集團榮獲第18屆TCSA共11項大獎肯定(元大金控/提供)
元大金控集團致力實踐ESG行動，發揮金融影響力，帶動社會各界朝永續發展目標邁進，在今(2025)年TCSA台灣企業永續獎中，獲頒最具代表性的「台灣百大永續典範企業獎」等11項大獎肯定，展現落實社會責任與推動永續金融發展傑出成果。

「TCSA台灣企業永續獎」由台灣永續能源研究基金會自2008年起舉辦，主要為鼓勵企業提升公司ESG品質與強化治理資訊揭露，今年參獎的企業與組織高達743家，為國內規模最大的永續評選體系。元大金控每年發布經外部機構第三方查驗與確信的永續報告書，向利害關係人溝通相關管理作為，連續7年獲「企業永續報告-白金級」，旗下元大證券、元大期貨亦獲永續報告書白金級、銀級之肯定。

元大金控致力培育永續金融人才，身為永續金融先行者聯盟「培力與證照工作群」召集人，自2024年協助證基會推出首張「永續金融證照」後，全台累計取證已近4萬人，元大金控並以身作則，補助全集團同仁考照費用，截至今年第三季，已有1/3同仁取得證照；在人才培育上，元大金控集團提供具市場競爭力的薪酬制度與保障，及家庭友善假別與生育補助等制度，打造具支持性的幸福職場，旗下元大證券因落實職場友善及員工福祉作為，榮獲職場福祉領袖獎。

在公司治理方面，元大金控於2025年完成董事改選，第十屆董事會由6名男性、3名女性組成，達成女性董事席次1/3之多元化治理目標，強化董事會結構與決策視角；元大金控集團致力成為社會安定的力量，於重大災害即時啟動賑災行動，近兩年，花蓮0403強震及丹娜絲颱風共投入4,000萬元，於花蓮光復洪災捐贈200台機車滿足通行需求，以迅速且實際行動支持災區重建。

元大金控集團積極發揮金融影響力，透過多元的金融產品創新服務，帶領客戶一同支持永續金融發展。旗下子公司元大銀行推出專為年輕族群設計的數位金融服務，從數位帳戶優惠到基金定期定額終身0手續費，陪伴年輕人邁出財務自主基礎；元大投信作為台灣公募基金領航者，率先啟動元大台灣50反1（00632R）反分割及元大台灣50（0050）費用率優化與分割，降低投資門檻並提升市場流動性，促進資本市場健康發展。

元大金控集團第18屆TCSA獲獎情形彙整(元大金控/提供)
元大金控

壽險匯率會計調整 大老支持

前政大校長、會計研究發展基金會永續準則委員會主委鄭丁旺昨（26）日表示，有關壽險匯率避險會計制度調整，他傾向支持AC債券...

新台幣開盤升3分 為31.32元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.32元開盤，升3分

2025台灣企業永續獎 國泰金稱霸服務業

國泰金控在「二○二五第十八屆ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」勇奪「十大永續典範企業獎（服務業組）第一名」與「永續報告獎—白金級」...

金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

金管會保險局官員接受本報專訪時表示，要壽險業從「避財報波動」走向「實質管理風險」。金管會認為，比起會計論戰，更重要的是業...

壽險匯率會計調整 會計師：資訊揭露是關鍵

壽險匯率避險新制，目前最讓市場質疑部分在於會計制度變動後的資訊揭露，至少兩大會計師事務所昨（26）日傾向未來在財報的永續...

彰銀：今年股利將優於去年 預料超越1元 台企銀將以股票為主

彰銀、台企銀昨（26）日同步舉行法說會，皆釋出股利前景看好訊號。彰銀依去年獲利水準，配發1元股利，盈餘配發率75%，且現...

