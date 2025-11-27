集保結算所展現永續影響力 連續榮膺 TCSA 雙料獎項

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所展現永續影響力 連續榮膺TCSA雙料獎項(業者提供)
台灣永續能源研究基金會舉辦之「2025 TCSA台灣企業永續獎」11月26日舉辦頒獎典禮，臺灣集中保管結算所獲永續報告獎金級與創新成長領袖獎雙重肯定，表彰ESG典範企業，深獲專家評審一致肯定。

集保結算所副總經理黃蓁蓁表示，集保結算所展現核心能力，以自身影響力推動永續金融，連續8年發行永續報告書，皆榮獲「永續報告獎」，展現長期對ESG各領域的投入，在公司管理文化、服務數位化有卓越表現，今年以「股東e服務」eMeeting平台，第五次榮膺「創新成長領袖獎」，展現數位金融與永續創新的執行力。

集保「股東e服務」之eMeeting平台，提供發行公司召開股東會視訊會議，自110年上線以來，使用公司逐年增加，累積近420家發行公司使用eMeeting平台召開視訊輔助股東會，橫跨金融、半導體、資通訊、機械、水泥、鋼鐵、觀光、航運、生技等不同產業。而股東登記以視訊方式出席股東會人數逐年增加已超過11,000人次，機構法人使用亦相當踴躍，各場視訊輔助股東會皆順利完成召開。

在「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」三大願景下，集保結算所將新思維與新技術，整合於核心業務與多元創新服務，同時緊密扣合聯合國永續發展目標，透過各項倡議與實際行動，希望帶動臺灣金融業共同努力，發揮永續金融影響力。

股東會 平台 視訊

