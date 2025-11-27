快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

退休規劃從35歲開始 兆豐銀推「退休健診」助民眾強化資產配置

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

通膨與長壽時代來臨，退休規劃已成全民運動。為協助民眾及早規劃超前部署，兆豐銀行「兆豐真貼心樂退健診」活動現正開跑，即日起至2025年12月31日，邀請35至65歲客戶親洽理財顧問，臨櫃體驗「退休健診服務」，可免費獲得專屬退休健診報告書1份。

兆豐銀行自2019年推出退休健診服務至今，已累積協助超過1.7萬人次參加。根據統計數據顯示，客戶參與健診的平均年齡已從2019年的57.81歲，逐年下降至2024年的51.74歲，代表退休理財規劃的意識已逐漸向年輕族群擴散。

兆豐銀行分析2024年健診數據發現，在理財工具上，客戶最偏好「基金」（82%）與「股票」（76%），顯示資產配置相對集中，且僅1%運用「安養信託」進行資產保全，反映多數民眾對退休後「失智、失能」等風險的資產託管規劃仍相對不足。而在保險保障方面，「醫療險」（89%）配置最高，但面對高齡社會，「長照險」的配置僅31%，保障尚有不足。兆豐銀行建議，應及早強化多元配置與長照保障，以應對市場波動與長壽風險。

面對通膨與長壽趨勢，退休理財不能等，兆豐銀行的「退休健診服務」，是依據客戶實際資產負債、收支現況及退休後的財務目標與需求，藉由資金、保障、保全、生活、投資等五大面向分析，規劃出專屬客製化的退休健診報告書，並以直觀設計的圖表、簡單易懂的文字，搭配專業理財顧問詳細解說，協助客戶審視財務缺口，提供最適化資產配置，讓客戶採取有效的理財行動，及早準備退休現金流。

兆豐銀行邀請35至65歲客戶，把握即日起至2025年12月31日止的免費健診服務活動，透過兆豐銀行官網線上預約，親洽理財顧問，即可獲得專屬客製化的「退休健診報告書」，協助您審視財務缺口，透過黃金規劃期，趁早佈局穩住退休金，讓退休生活更精彩！

兆豐銀行 退休生活

延伸閱讀

90歲老人長壽祕訣不是營養均衡和健康食物 醫揭真正關鍵在「時間」

被動式平衡型ETF 三優勢

遭酸「賺錢靠貴人相助」！吳淡如霸氣回擊酸民

你也有買嗎？專家統整「5項最該省下」隱藏支出 別再花冤枉錢

相關新聞

壽險匯率會計調整 大老支持

前政大校長、會計研究發展基金會永續準則委員會主委鄭丁旺昨（26）日表示，有關壽險匯率避險會計制度調整，他傾向支持AC債券...

新台幣開盤升3分 為31.32元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.32元開盤，升3分

2025台灣企業永續獎 國泰金稱霸服務業

國泰金控在「二○二五第十八屆ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」勇奪「十大永續典範企業獎（服務業組）第一名」與「永續報告獎—白金級」...

金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

金管會保險局官員接受本報專訪時表示，要壽險業從「避財報波動」走向「實質管理風險」。金管會認為，比起會計論戰，更重要的是業...

壽險匯率會計調整 會計師：資訊揭露是關鍵

壽險匯率避險新制，目前最讓市場質疑部分在於會計制度變動後的資訊揭露，至少兩大會計師事務所昨（26）日傾向未來在財報的永續...

彰銀：今年股利將優於去年 預料超越1元 台企銀將以股票為主

彰銀、台企銀昨（26）日同步舉行法說會，皆釋出股利前景看好訊號。彰銀依去年獲利水準，配發1元股利，盈餘配發率75%，且現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。