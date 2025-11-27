退休規劃從35歲開始 兆豐銀推「退休健診」助民眾強化資產配置

通膨與長壽時代來臨，退休規劃已成全民運動。為協助民眾及早規劃超前部署，兆豐銀行「兆豐真貼心樂退健診」活動現正開跑，即日起至2025年12月31日，邀請35至65歲客戶親洽理財顧問，臨櫃體驗「退休健診服務」，可免費獲得專屬退休健診報告書1份。

兆豐銀行自2019年推出退休健診服務至今，已累積協助超過1.7萬人次參加。根據統計數據顯示，客戶參與健診的平均年齡已從2019年的57.81歲，逐年下降至2024年的51.74歲，代表退休理財規劃的意識已逐漸向年輕族群擴散。

兆豐銀行分析2024年健診數據發現，在理財工具上，客戶最偏好「基金」（82%）與「股票」（76%），顯示資產配置相對集中，且僅1%運用「安養信託」進行資產保全，反映多數民眾對退休後「失智、失能」等風險的資產託管規劃仍相對不足。而在保險保障方面，「醫療險」（89%）配置最高，但面對高齡社會，「長照險」的配置僅31%，保障尚有不足。兆豐銀行建議，應及早強化多元配置與長照保障，以應對市場波動與長壽風險。

面對通膨與長壽趨勢，退休理財不能等，兆豐銀行的「退休健診服務」，是依據客戶實際資產負債、收支現況及退休後的財務目標與需求，藉由資金、保障、保全、生活、投資等五大面向分析，規劃出專屬客製化的退休健診報告書，並以直觀設計的圖表、簡單易懂的文字，搭配專業理財顧問詳細解說，協助客戶審視財務缺口，提供最適化資產配置，讓客戶採取有效的理財行動，及早準備退休現金流。

兆豐銀行邀請35至65歲客戶，把握即日起至2025年12月31日止的免費健診服務活動，透過兆豐銀行官網線上預約，親洽理財顧問，即可獲得專屬客製化的「退休健診報告書」，協助您審視財務缺口，透過黃金規劃期，趁早佈局穩住退休金，讓退休生活更精彩！