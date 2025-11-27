南山人壽倡議氣候變遷調適金融 前進 COP 藍區

氣候變遷加重健康不平等，南山人壽董事長尹崇堯率領永續健康長陳維新、健康守護圈轉型負責人王保勲、永續創新發展部主管林哲仰等南山人壽永續健康團隊一行六人，赴巴西貝倫參與Conference of the Parties30（下簡稱COP30），在「世界氣候高峰會及投資界COP（World Climate Summit & The Investment COP）」上發表演說，將臺灣保育林地及原住民生計的政策，及南山人壽關懷原鄉列車的計畫內容，帶到國際場合，並參與國際氣候發展智庫 ICDI 與多個NGO組織，共同於藍區主辦的週邊會議（Side Event），強調壽險業如何提出解決方案，降低氣候變遷衝擊原鄉健康不平等的情況。

大型壽險業除了以投資議合，倡議被投資標的減少碳排與強化環保政策外，身為臺灣最大的獨立壽險公司，尹崇堯董事長前進COP藍區，並提出「氣候變遷調適金融」的概念，以臺灣經驗指出，過去氣候變化造成重大天災，有4成以上直接衝擊原住民部落或居住地，加深經濟與健康不平等，因此南山人壽啟動原鄉關懷行動，強化對偏鄉部落醫療的關懷與協助；同時，也以微型保單提供財務上的即時救濟，強化弱勢族群對重大天災的因應韌性。

今年在巴西貝倫舉行的COP30，特別將11月13日設定為健康日，強調氣候變遷造成全球健康問題，希望國際間共同努力提出調適（adaptation）方案，尹崇堯董事長一行人更積極觀摩世界衛生組織（World Health Organization，WHO）在COP30的相關發布，深刻體會氣候變遷會加大對許多弱勢族群的衝擊，即所謂的氣候變化脆弱度（Climate change vulnerability），讓原本經濟弱勢陷入極端貧困，健康更容易出問題，卻又無力治療，且影響工作能力，經濟更雪上加霜，也就是氣候變遷造成弱勢族群經濟、健康的惡性循環。

尹崇堯董事長在巴西時間13日下午，參與世界氣候峰會（World Climate Summit），發表簡短演說，將臺灣經驗分享到巴西，尹崇堯董事長表示，南山人壽作為永續建康領航者，希望能消弭原鄉部落及弱勢族群的健康不平等，協助政府提高全體國人因應氣候變遷的韌性，更重要的是倡議提早儲存健康資本，奠定每一個人邁向百歲人生的基礎。

氣候變遷造成地球溫度升高，過去各界都在談減緩（mitigation）氣候變遷，希望十年內將氣溫升幅控制在攝氏1.5度，但現在各界更急著要提出因應氣候變遷的調適計劃，因為氣候異常已造成健康問題，加重不平等，包括經濟的不平等與健康的不平等，缺乏氣候變遷調適能力，也就是氣候變化脆弱度高的國家、地區及人群，受到衝擊最大。

尹崇堯董事長也積極參與藍區的週邊會議，為臺灣保險業第一家受邀COP藍區週邊會議分享南山人壽作為，在巴西時間14日時，與各國專家討論氣候變遷對健康、原住民等衝擊。

尹崇堯董事長表示，據研究指出，2006年到2020年時，臺灣因極端氣候造成的重大災害有43%都直接衝擊原住民區域，使原住民原本就因歷史與居住地因素造成的經濟不平等，在天災後更為嚴重，且原住民與一般臺灣民眾的平均餘命差距8到10歲，亦是極大健康不平等的差距，因此尹崇堯董事長談壽險公司提供的「氣候變遷調適金融」方案，是用金融的力量，協助原住民社區消弭健康不平等。

尹崇堯董事長向現場參與的各國代表展現南山人壽三年來協助原鄉的計畫，即啟動原鄉關懷列車，提供三大措施，即一是改善醫療設備，協助充實原鄉部落的遠距醫療設備、維護當地醫療站，協助到平地就醫等，增進偏鄉部落就醫可近性。

二為強化健康促進，擴大舉辦義診及健康檢查，宣導慢性病管理和常見重大疾病的健康知識，希望提升原鄉民眾的健康意識，提早預防疾病，包括失智檢測及預防，三是串聯健康資源，整合合作醫院和NGO資源，導入設計遠距健康課程和個別化的健康管理服務，希望藉由數位科技賦能原鄉長者照護服務，強化原鄉部落的健康韌性。

自2023年南山人壽原鄉關懷列車計畫啟動以來，累計協助逾6萬人次。每年前進十個原鄉部落，與合作醫院/在地衛生所合作舉辦健康促進活動，協助約2,500人次原鄉民眾參與健康檢查或義診服務，有助於預防相關疾病或及早就醫，以2025年為例，針對原鄉長者作失智檢測與觀念宣導，協助偏鄉部落因應超高齡社會的挑戰，期間約480位原鄉長者接受篩檢，發現其中16%疑似失智風險，後續由在地醫療照護服務團隊進一步關懷或安排做詳細檢查/治療。

南山人壽連續12年推動「南山慈善基金醫療關懷計畫」，與全臺各地醫療院所合作，協助急需看病卻付不起醫藥費的弱勢朋友安心就醫，迄今總捐款金額累計新臺幣(下同)5.5億元，協助逾4.7萬名弱勢病患就醫；南山人壽亦透過南山人壽慈善基金會捐助保費的微型保單，自2014年迄今，累計捐贈微型保險保費超過1.2億元，協助超過58萬人次弱勢民眾享有基本保障，撐起風險防護網。

南山人壽希望從永續健康、建構強化健康韌性的調適計劃切入，參與COP30，壽險業評估各式承保風險，實際上看見許多風險不是平均發生，尤其是氣候變遷加重的經濟不平等與健康不平等，在「高氣候變化脆弱度」的族群上更為明顯，例如高齡長輩、原住民、經濟弱勢、女性、兒童等，氣溫升高可能拉高心血管疾病發病率，可能造成熱衰竭，影響工作能力，讓經濟弱勢更為貧窮，更難接受良好的治療來恢復健康。

如何強化因應氣候變遷的健康韌性，除了政府抗災防洪的基礎建設、具效率的醫療體系外，更要透過金融協助，協助經濟弱勢因應氣候變遷的調適能力，與消弭健康不平等，身為保險公司，提供風險發生時的財務補償方案，就是避免一場大病或意外，讓家庭經濟陷入困境。

在重大天災發生時，南山人壽全臺近300個據點、超過3萬名的業務人員就會立即啟動天然災害關懷行動，就近提供受災戶協助，對保戶也提供快速理賠、保單貸款、保費緩繳等財務協助。

從風險防阻到財務補強，再到延伸的健康照護，南山人壽倡議及早累積健康資本，才能強化健康韌性，因應氣候、環境各種變化。