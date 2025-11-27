中國信託證券榮獲證交所「反詐騙評鑑卓越獎」 持續守護投資人安全

中國信託證券以全面且持續深化的防詐作法，獲頒證交所「證券商反詐評鑑-卓越獎」殊榮，繼11月初獲列金管會公平待客前25%，再度受到主管機關肯定。此次評鑑成果彰顯中國信託證券已將防詐工作全面納入日常營運，不僅保護投資人權益，也同時透過防詐教育提升其風險辨識能力。

在日常券商服務中，客服端時常接獲投資人反映收到可疑訊息而陷入困惑，顯示近年投資詐騙頻繁的現實。中國信託證券為保護客戶資產並持續作為金融交易的守護者，已積極投入資源與各界協力聯防打詐，將守護客戶投資化為具體行動。

中國信託證券率先導入專屬簡訊碼「68868」，以提供客戶快速辨識官方訊息來源，強化數位訊息傳遞的可靠性與降低投資人受騙風險。除此之外，針對年輕族群，中國信託證券與電競隊伍「中信飛牡蠣」合作拍攝防詐影片，使防詐概念透過社群廣泛傳播，實踐普惠金融精神。

延伸至日常生活場域，中國信託證券在棒球賽事上舉辦親子活動，以互動問答方式讓家庭成員在輕鬆氛圍中學習防詐知識，同時也在網際網路向投資人推廣「安心防詐問卷」，持續傳達識詐觀念。另外，對外持續透過客戶說明會進行反詐宣導，落實高齡客戶關懷措施，幫助客戶提升識詐力；對內實施「秘密客」檢核行動，檢視前線防詐應對與服務落實，確保客戶在受服務過程中得到全面保護。

在組織與科技防護方面，中國信託證券成立反詐騙專責單位與打詐委員會，建立跨部門通報與事件處理流程，定期召開防詐會議並向董事會報告成果。公司導入「反詐戰警偽冒偵測」系統，即時預警高風險偽冒訊息並執行下架作業，有效阻斷詐騙訊息擴散。未來，中國信託證券將持續並以「理想、積極、奮鬥、奉獻」作為日常行動準則，扮演投資人最前線的守護者，與客戶攜手共建安全、穩健且值得信賴的金融交易環境。