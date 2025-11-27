壽險業迎來 IFRS 17大魔王 法人：AC 債券攤銷法只解「燃眉之急」

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台灣壽險業正迎來一場前所未有的會計準則雙重變革，一方面是為了解決當前財報波動難題而提出的「AC債券攤銷法」，可望為業者帶來巨大財務效益；另一方面則是預計於2026年全面實施的國際會計準則IFRS 17，將對壽險公司的經營模式帶來深遠影響。

針對壽險業長期以來面臨的匯率避險會計難題，會計界大老、前政大校長鄭丁旺等專家提出「AC債券攤銷法」，被視為可行的解方。由於壽險業的債券投資體量龐大，在現行會計準則不匹配下，資產端的債券即時公允價值變動，會讓損益波動劇烈。這項新方案允許壽險業者對債券的匯率避險不必全部即時評價，可望大大降低避險成本，預計在15年的暫行期間內，可望為業界省下高達1.3兆元的避險支出。

統一投顧董事長黎方國分析，「AC債券攤銷法」能顯著提升壽險業在債券投資的獲利穩定性及淨值表現，幫助經營團隊擬定更長期的投資策略，不必再「天天擔心債券漲跌」的短期壓力。然而，更具關鍵的影響是預計於2026年上路的IFRS 17「保險合約」。此準則被業界視為「壽險大魔王」，將徹底改變保單價值的評價方式，要求將保單負債以現時利率等公允價值重新評估。

這意味著保險公司需要為負債提列更多的資金準備，尤其對過去銷售大量高預定利率保單的公司而言，預期將產生巨大的利差損認列壓力。IFRS 17的實施將使壽險公司財報上的獲利出現大幅下調或波動，主管機關同時也要求業者在明年轉換至新制度時，必須有充足的資本來應對。

總體而言，AC債券攤銷法是給予壽險業在接軌IFRS 17前，一個緩衝與穩定的過渡期工具，使公司能專注於長期穩健經營。但業界真正的考驗仍是IFRS 17的全面實施，這將迫使壽險公司從商品設計、系統建置到資本結構，進行根本性的轉型，以因應國際級的嚴苛會計標準。

壽險業 債券

