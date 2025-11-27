快訊

2025台灣企業永續獎 國泰金稱霸服務業

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
「二○二五第十八屆ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」昨日舉行頒獎典禮，國泰金控整合集團永續實力，於永續報告獎、永續綜合績效及永續單項績效斬獲多項佳績。圖／國泰金控提供
國泰金控在「二○二五第十八屆ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」勇奪「十大永續典範企業獎（服務業組）第一名」與「永續報告獎—白金級」最高榮譽。

國泰金控旗下國泰人壽、國泰產險、國泰證券皆獲「永續報告獎—白金級」，國泰世華銀行首度參獎即獲「永續報告獎—金級」，國泰建設獲「永續報告獎—白金級」，華卡企業拿下「永續報告獎—銅級」永續單項績效獎，共斬獲十二項大獎。昨日由國泰金總經理李長庚、國壽資深副總陳明環、國泰世華資深副總張發祥、國泰產險副總何子健、國泰證券副總呂錦棠、國泰投信總經理張雍川、國泰建設總經理李虹明、華卡企業總經理呂如萍代表出席。

今年國泰金於永續綜合績效拔得頭籌，並持續打造多元共融的工作文化，獲得「職場福祉領袖獎」及「人才發展領袖獎」；國泰世華以「Cathay One」整合碳盤查、減碳技術與綠色融資協助企業轉型，獲得「氣候領袖獎」；國泰產險以光電險及氣候變遷解決方案協助產業提升韌性，榮獲「創新成長領袖獎」。

在資安與反詐上，國壽今年投入逾一億二四五五萬元強化零信任架構與資安防護，國泰世華成為台灣首家取得 ISO/IEC 27017公有雲端資安驗證的金融機構，雙雙獲得「資訊安全領袖獎」。另國壽二○二三至二○二五年六月成功攔阻兩百七十件詐騙、阻詐金額達二點七四億元，占壽險業九成以上，榮獲「社會共融領袖獎」。

國泰金控 國泰世華 國壽 壽險業 國泰人壽 氣候變遷 減碳

