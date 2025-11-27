壽險匯率會計調整 會計師：資訊揭露是關鍵

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導

壽險匯率避險新制，目前最讓市場質疑部分在於會計制度變動後的資訊揭露，至少兩大會計師事務所昨（26）日傾向未來在財報的永續專章揭露壽險匯率相關資訊，包括風險評估、管理及韌性評估等。

壽險公會副理事長林昭廷、國泰人壽執行副總經理昨日承諾，壽險公會未來擬針對匯率變動敏感度、策略、風險管理等，提出一致性揭露模式。

資誠聯合會計師事務所會計師施敏智、安永聯合會計師事務所會計師謝勝安都提及在財報永續專章揭露匯率資訊。也有會計師提出第三方確信機制來提升投資人信心，說明資訊揭露是關鍵。

施敏智以匯率風險管理為例說明，保險業匯率風險管理本就有三道防線，一是投資精算保單和外幣種類等風險，二是風險管理單位針對情境分析和壓力測試，三是稽核，透過情境分析結合ICSR，須充分揭露在永續相關財務資訊專章，讓投資人可理解匯率，並經由第三方確信，提升投資人信心。

謝勝安認為，因為保險業的經營匯率是一個很大影響因素，因此需要把匯率風險納入永續資訊考量。IFRS S1、S2的永續資訊揭露須涵蓋治理、策略、風險管理、指標與目標四面向。

以保險業為例，治理方面，保險公司董事會設有風險管理委員會，負責監督匯率風險和永續風險，每季檢視風險報告並確認因應措施；策略面，隨著外幣保單和投資部位增加，保險公司制定策略以降低匯率波動對資本適足率的影響，並將永續投資納入資產配置。

在風險管理面，保險公司釋出匯率波動可能影響負債評價與投資收益，採用情境分析與壓力測試，並建立對應策略，如外匯避險工具；指標與目標則如設定匯率風險暴露度與避險覆蓋率指標，並追蹤達成率，同時揭露永續投資比例與相關財務影響。

富邦人壽資深副總許芸菁指出，基於壽險業長期經營本質，應將財務報導與永續資訊揭露並行，透過明確揭示匯率風險管理措施，使財報使用者了解公司管理匯率風險的方式。

