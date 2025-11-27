快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

金管會保險局官員接受本報專訪時表示，要壽險業從「避財報波動」走向「實質管理風險」。金管會認為，比起會計論戰，更重要的是業者是否有真正管理匯率風險。制度調整目的是，少做過度避險，把省下的成本存成資本、當作「自我保險」，才能撐過長期匯率變化。

保險局高層解釋，目前壽險業的匯率風險分為兩塊：一是針對真實現金流波動的合理避險；二是為了財報表現而做的過度避險。

過去壽險業為降低財報波動，進行大規模「過度避險」。過去十年砸了逾2兆元避險成本，規模超過同期壽險整體獲利的1.68兆元。「若持續過度避險，只會造成資產流出，卻避不到真正的風險。」

金管會官員強調，真正問題是，壽險業無法用市場工具規避的結構性匯率風險。目前壽險業避險的NDF、CS等工具多為短天期，無法覆蓋壽險業20至30年的負債存續期間，因此更需要靠強化資本的「自我保險」來吸收長期不確定性。

金管會推動匯率制度調整，是要求壽險業把省下的過度避險成本用於增資、增提準備金或提列特別盈餘公積，提升清償能力，而非轉為短期獲利。金管會強調，財報應回到「公允表達」壽險業真實經營狀況的初衷。

現行會計制度（IAS 21）是以期末匯率評價海外資產，使壽險獲利受短期匯率劇烈影響，但這些波動不等同真實風險。

制度調整的目的，是避免壽險業為了帳面數字採取短期策略，讓實質資產不斷流失。

官員說，壽險業匯率問題根源在於國內固定收益市場規模不足，導致業者長期依賴海外資產賺取利差，形成幣別錯配與資產負債錯配（ALM）。

上市櫃法說 接力釋利多

壽險業會計制度能否調整抗匯率波動？最具代表性座談會下周三登場

台美匯率聯合聲明推升匯市 林昭廷：有外匯準備金升到28元也沒問題

獨／壽險業降低匯率波動 強化資本配套措施今日首度曝光

壽險匯率會計調整 大老支持

前政大校長、會計研究發展基金會永續準則委員會主委鄭丁旺昨（26）日表示，有關壽險匯率避險會計制度調整，他傾向支持AC債券...

2025台灣企業永續獎 國泰金稱霸服務業

國泰金控在「二○二五第十八屆ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」勇奪「十大永續典範企業獎（服務業組）第一名」與「永續報告獎—白金級」...

壽險匯率會計調整 會計師：資訊揭露是關鍵

壽險匯率避險新制，目前最讓市場質疑部分在於會計制度變動後的資訊揭露，至少兩大會計師事務所昨（26）日傾向未來在財報的永續...

彰銀：今年股利將優於去年 預料超越1元 台企銀將以股票為主

彰銀、台企銀昨（26）日同步舉行法說會，皆釋出股利前景看好訊號。彰銀依去年獲利水準，配發1元股利，盈餘配發率75%，且現...

國銀新南向放款 提前達標

據金管會統計，國銀10月底對新南向放款餘額1兆9,061億元，單月激增454億元，逆轉9月衰退。累計前十月新增放款量85...

