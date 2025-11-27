金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

金管會保險局官員接受本報專訪時表示，要壽險業從「避財報波動」走向「實質管理風險」。金管會認為，比起會計論戰，更重要的是業者是否有真正管理匯率風險。制度調整目的是，少做過度避險，把省下的成本存成資本、當作「自我保險」，才能撐過長期匯率變化。

保險局高層解釋，目前壽險業的匯率風險分為兩塊：一是針對真實現金流波動的合理避險；二是為了財報表現而做的過度避險。

過去壽險業為降低財報波動，進行大規模「過度避險」。過去十年砸了逾2兆元避險成本，規模超過同期壽險整體獲利的1.68兆元。「若持續過度避險，只會造成資產流出，卻避不到真正的風險。」

金管會官員強調，真正問題是，壽險業無法用市場工具規避的結構性匯率風險。目前壽險業避險的NDF、CS等工具多為短天期，無法覆蓋壽險業20至30年的負債存續期間，因此更需要靠強化資本的「自我保險」來吸收長期不確定性。

金管會推動匯率制度調整，是要求壽險業把省下的過度避險成本用於增資、增提準備金或提列特別盈餘公積，提升清償能力，而非轉為短期獲利。金管會強調，財報應回到「公允表達」壽險業真實經營狀況的初衷。

現行會計制度（IAS 21）是以期末匯率評價海外資產，使壽險獲利受短期匯率劇烈影響，但這些波動不等同真實風險。

制度調整的目的，是避免壽險業為了帳面數字採取短期策略，讓實質資產不斷流失。

官員說，壽險業匯率問題根源在於國內固定收益市場規模不足，導致業者長期依賴海外資產賺取利差，形成幣別錯配與資產負債錯配（ALM）。