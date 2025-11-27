快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

國銀新南向放款 提前達標

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，國銀10月底對新南向放款餘額1兆9,061億元，單月激增454億元，逆轉9月衰退。累計前十月新增放款量857億元，已超越全年728億元目標，達成率117%，提前超額達標。

銀行主管指出，9月國銀新南向放款仍減少90億元，但10月立即反向大增454億元，背後關鍵包括：首先，美元兌台幣在10月反彈，使多數美元計價放款折算成新台幣後自然放大；其次，第4季為傳統融資旺季，企業資金需求升溫，帶動放款擴張。

若以10月底匯率30.749元換算，國銀對新南向實際放款餘額619.89億美元，月增9.2億美元，創近三個月高點，顯示剔除匯率因素，放款仍呈實質成長。

從市場別觀察，10月單月新增放款，以新加坡187億元最強。若以前十月累計，對新加坡市場新增512億元最高。

新南向 國銀

延伸閱讀

看高雄演唱會經濟夯 學者：泰勒絲演唱會新加坡還補助

澳男涉煽動族群言論 星國要求社群平台限制帳號內容

玉山銀全力挺中小企

台企銀給足金融支援

相關新聞

壽險匯率會計調整 大老支持

前政大校長、會計研究發展基金會永續準則委員會主委鄭丁旺昨（26）日表示，有關壽險匯率避險會計制度調整，他傾向支持AC債券...

2025台灣企業永續獎 國泰金稱霸服務業

國泰金控在「二○二五第十八屆ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」勇奪「十大永續典範企業獎（服務業組）第一名」與「永續報告獎—白金級」...

金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

金管會保險局官員接受本報專訪時表示，要壽險業從「避財報波動」走向「實質管理風險」。金管會認為，比起會計論戰，更重要的是業...

壽險匯率會計調整 會計師：資訊揭露是關鍵

壽險匯率避險新制，目前最讓市場質疑部分在於會計制度變動後的資訊揭露，至少兩大會計師事務所昨（26）日傾向未來在財報的永續...

彰銀：今年股利將優於去年 預料超越1元 台企銀將以股票為主

彰銀、台企銀昨（26）日同步舉行法說會，皆釋出股利前景看好訊號。彰銀依去年獲利水準，配發1元股利，盈餘配發率75%，且現...

國銀新南向放款 提前達標

據金管會統計，國銀10月底對新南向放款餘額1兆9,061億元，單月激增454億元，逆轉9月衰退。累計前十月新增放款量85...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。