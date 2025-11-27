國銀新南向放款 提前達標
據金管會統計，國銀10月底對新南向放款餘額1兆9,061億元，單月激增454億元，逆轉9月衰退。累計前十月新增放款量857億元，已超越全年728億元目標，達成率117%，提前超額達標。
銀行主管指出，9月國銀新南向放款仍減少90億元，但10月立即反向大增454億元，背後關鍵包括：首先，美元兌台幣在10月反彈，使多數美元計價放款折算成新台幣後自然放大；其次，第4季為傳統融資旺季，企業資金需求升溫，帶動放款擴張。
若以10月底匯率30.749元換算，國銀對新南向實際放款餘額619.89億美元，月增9.2億美元，創近三個月高點，顯示剔除匯率因素，放款仍呈實質成長。
從市場別觀察，10月單月新增放款，以新加坡187億元最強。若以前十月累計，對新加坡市場新增512億元最高。
