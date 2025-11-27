彰銀：今年股利將優於去年 預料超越1元 台企銀將以股票為主

彰銀（2801）、台企銀（2834）昨（26）日同步舉行法說會，皆釋出股利前景看好訊號。彰銀依去年獲利水準，配發1元股利，盈餘配發率75%，且現金股票各半，在今年獲利攀峰的情形下，預料股利配發將超過1元，優於去年水準，並超越14年以來高點，同時拉高現金股息，提升殖利率。

台企銀今年獲利配發股票則將以股票股利為主，不過考量股東對於現金股利的偏好，將會適度搭配現金股利發放。

彰銀今年前十月稅後純益155億元，已超越去年一整年，隨獲利動能穩健、資本結構良好，明年現金股息配比將「比今年多」，整體股利可望優於今年，回饋股東力度再升級。

彰銀今年是每股配發1元股利盈餘分配率75%，其中現金與股票各半，各為0.5元。在獲利續攀顛峰下，2026年料配逾1元股利，可望飛越14年來高點，拉高現金股息，也有助提升現金殖利率。

彰銀今年獲利成長動能有三大塊，核心業務成長、利差改善、海外布局擴大。獲利三支柱，前三季淨利息收益198億元、手續費收入55億元、投資收益85億元，前兩項各年增17.7%、1.6%抵銷了投資收益年減12%。

海外市場則是今年最亮眼的動能之一。境外獲利貢獻占比已自去年底的12%躍升至22.2%，主要來自美國、香港與英國三大市場。彰銀表示，馬來西亞納閩分行與吉隆坡行銷處已獲當地主管機關核准，預計2026年上半年開業，澳洲雪梨與加拿大多倫多分行申請也同步進行，未來將持續擴大新東向與新南向市場布局。

台企銀前三季合併稅後純益達97.8億元，獲利續創新高，年增率10.36%，前十月合併稅後純益107.9億元，每股稅後純益1.11元。

台企銀表示，明年股利政策仍以盈餘轉增資的方式配發股票股利為主，同時考量部分股東對於現金股利的偏好，將會適度搭配現金股利發放，但實際分配比率將視全年度獲利表現及資本需求等綜合決定。

台企銀副總經理乙增祥指出，今年前三季累積淨收益達270.27億元，其中，利息淨收益前三季達150.97億元、年增6.09%；手續費淨收益前三季達54.84億元，年增4.84%，主要受惠於財富管理業務及放款業務手續費收入挹注；至於金融商品淨收益及兌換損益前三季則為60.02億元，年減5.02億元，主要原因是換匯收益比去年同期減少。

對於台企銀申辦財管2.0業務的後續規劃，乙增祥則表示，積極籌備高資產業務相關計畫及工作事項，並以進駐資產管理專區為首要目標，在法定比率方面，由於金管會規定銀行申請開辦高資產財管中心業務須符合最近半年度普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率應分別達9.5%、11%及13%以上，本行目前僅第一類資本比率尚差0.17%，有望在今年底達標。