快訊

藏放冰箱、被「三貼」遊街的屏東霧台黑熊 已製成標本

消防員也殉職！香港大火已釀13死 習近平下令了

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

比起匯率會計論戰 金管會發聲：更憂心壽險業沒做這件事

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會要壽險業從「避財報波動」走向「實質管理風險」。聯合報系資料照
金管會要壽險業從「避財報波動」走向「實質管理風險」。聯合報系資料照

金管會壽險業從「避財報波動」走向「實質管理風險」。金管會認為，比起會計論戰，更重要的是業者是否有真正管理匯率風險。制度調整目的是，少做過度避險，把省下的成本存成資本、當作「自我保險」，備好糧草，才能撐過長期匯率變化。

保險局高層接受《經濟日報》專訪時說，目前壽險業的匯率風險分為兩塊：一是針對真實現金流波動的合理避險；二是為了財報表現而做的過度避險。

過去壽險業者為了降低財報波動，進行大規模「過度避險」。過去十年砸了逾兩兆元的避險成本，規模遠超過同期壽險整體獲利的1.68兆元。她說，「這些真金白銀若持續投入過度避險，只會造成資產流出，卻避不到真正的風險。」

外界都在做會計論戰，是否要遵守會計公報或是提了甚麼方案，但金管會看問題核心是：壽險業是否能真正管理匯率風險？還是只是在管理財報數字波動的風險？

她強調，真正問題是，壽險業無法用市場工具規避的結構性匯率風險。目前壽險業避險的NDF、CS等工具多為短天期，無法覆蓋壽險業20~30年的負債存續期間，因此更需要靠強化資本的「自我保險」來吸收長期不確定性。

金管會推動的匯率制度調整，是要求壽險業把省下的過度避險成本用於增資、增提準備金或提列特別盈餘公積，以提升清償能力，而非轉為短期獲利來源。

金管會強調，財報應回到「公允表達」壽險業真實經營狀況的初衷。現行會計制度（IAS 21）是以期末匯率評價海外資產，使壽險獲利受短期匯率劇烈影響，但這些波動不等同真實風險。

制度調整的目的，是避免壽險業為了帳面數字而採取短期策略，讓實質資產不斷流失。

官員說，壽險業匯率問題的根源在於國內固定收益市場規模不足，導致業者長期依賴海外資產以賺取利差，形成幣別錯配與資產負債錯配（ALM）。改革不只調整會計表達，更包括三大「治本」方向。

一、強化資產負債管理（ALM），降低錯配風險。要求業者減少幣別與期間錯配，避免海外部位再度膨脹。

二、引導壽險資金回流國內，透過放寬公建、永續債、私募股權（PE）、創投基金等投資係數，加上亞資中心與國發會兆元投資計畫，持續擴大國內可投資標的，降低對海外收益來源的高度依賴。

三、十五年資本升級計畫，壽險業未來將接軌IFRS 17與ICS，金管會要求業者提出資產負債結構轉型計畫，逐步強化淨值與風險承擔能力。

金管會的監理思維，是讓壽險業從短期的會計數字波動，轉向用長期永續視角經營，用合理避險管理短期波動、用累積資本達到自我保險、用強化ALM與國內投資減少結構性風險。

當壽險業不再把力氣耗在追逐財報數字，而是專注於強化自身體質，才能真正擺脫匯率的長期威脅，讓產業回到穩健、長期及永續經營的正軌。

壽險業 匯率 金管會

延伸閱讀

上市櫃法說 接力釋利多

壽險業會計制度能否調整抗匯率波動？最具代表性座談會下周三登場

投資詐騙今年1至9月陳情案439件 金管會：略為和緩但難以根除

台美匯率聯合聲明推升匯市 林昭廷：有外匯準備金升到28元也沒問題

相關新聞

美聯準會降息聲再起 新台幣午盤升逾一角

市場壓注美國聯準會12月會再度降息，目前內部鴿派聲音較大。也帶動國際美元走弱，新台幣今日早盤升值氣焰強大，午盤收在31....

比起匯率會計論戰 金管會發聲：更憂心壽險業沒做這件事

金管會要壽險業從「避財報波動」走向「實質管理風險」。金管會認為，比起會計論戰，更重要的是業者是否有真正管理匯率風險。制度...

股匯延續反彈 新台幣連2升收31.35元

市場降息預期升溫，美元指數跌破100大關，熱錢回流之下，台灣股匯市今天延續反彈氣勢，台股勁揚，新台幣兌美元連2升，收盤收...

獨／樂天銀行董座王東和將退休 明年由現任國票金副總王世熙接任

國票金（2889）改派旗下純網銀樂天銀行法人董事代表，將現任樂天銀行董事長王東和法人董事一職改派為現任國票金副總經理王世...

壽險拚轉骨引發財報蓋牌疑慮？ 會計界大老鄭丁旺提三大解方

為協助壽險業者解決困境，「保險業匯率波動與公允表達研討會」26日召開，前政大校長、永續準則委員會主委鄭丁旺則提出三大解方...

匯率風險會計制度改了 會「肥壽險、瘦銀行」嗎？

匯率風險會計制度調整後，壽險業不再需要維持過往高比例避險，避險成本有望顯著下降，獲利自然水漲船高。但外界指出，壽險避險均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。