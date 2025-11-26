比起匯率會計論戰 金管會發聲：更憂心壽險業沒做這件事

金管會要壽險業從「避財報波動」走向「實質管理風險」。金管會認為，比起會計論戰，更重要的是業者是否有真正管理匯率風險。制度調整目的是，少做過度避險，把省下的成本存成資本、當作「自我保險」，備好糧草，才能撐過長期匯率變化。

保險局高層接受《經濟日報》專訪時說，目前壽險業的匯率風險分為兩塊：一是針對真實現金流波動的合理避險；二是為了財報表現而做的過度避險。

過去壽險業者為了降低財報波動，進行大規模「過度避險」。過去十年砸了逾兩兆元的避險成本，規模遠超過同期壽險整體獲利的1.68兆元。她說，「這些真金白銀若持續投入過度避險，只會造成資產流出，卻避不到真正的風險。」

外界都在做會計論戰，是否要遵守會計公報或是提了甚麼方案，但金管會看問題核心是：壽險業是否能真正管理匯率風險？還是只是在管理財報數字波動的風險？

她強調，真正問題是，壽險業無法用市場工具規避的結構性匯率風險。目前壽險業避險的NDF、CS等工具多為短天期，無法覆蓋壽險業20~30年的負債存續期間，因此更需要靠強化資本的「自我保險」來吸收長期不確定性。

金管會推動的匯率制度調整，是要求壽險業把省下的過度避險成本用於增資、增提準備金或提列特別盈餘公積，以提升清償能力，而非轉為短期獲利來源。

金管會強調，財報應回到「公允表達」壽險業真實經營狀況的初衷。現行會計制度（IAS 21）是以期末匯率評價海外資產，使壽險獲利受短期匯率劇烈影響，但這些波動不等同真實風險。

制度調整的目的，是避免壽險業為了帳面數字而採取短期策略，讓實質資產不斷流失。

官員說，壽險業匯率問題的根源在於國內固定收益市場規模不足，導致業者長期依賴海外資產以賺取利差，形成幣別錯配與資產負債錯配（ALM）。改革不只調整會計表達，更包括三大「治本」方向。

一、強化資產負債管理（ALM），降低錯配風險。要求業者減少幣別與期間錯配，避免海外部位再度膨脹。 二、引導壽險資金回流國內，透過放寬公建、永續債、私募股權（PE）、創投基金等投資係數，加上亞資中心與國發會兆元投資計畫，持續擴大國內可投資標的，降低對海外收益來源的高度依賴。 三、十五年資本升級計畫，壽險業未來將接軌IFRS 17與ICS，金管會要求業者提出資產負債結構轉型計畫，逐步強化淨值與風險承擔能力。

金管會的監理思維，是讓壽險業從短期的會計數字波動，轉向用長期永續視角經營，用合理避險管理短期波動、用累積資本達到自我保險、用強化ALM與國內投資減少結構性風險。

當壽險業不再把力氣耗在追逐財報數字，而是專注於強化自身體質，才能真正擺脫匯率的長期威脅，讓產業回到穩健、長期及永續經營的正軌。