壽險業拚會計制度改革 公會擬提財報一致性揭露模板

壽險業將於2026年元旦開始，正式接軌兩大國際新制IFRS 17與新一代清償能力制度，而壽險業的會計制度正在研擬為了平抑匯率波動的影響而調整，壽險公會副理事長、國泰人壽執行副總經理林昭廷26日指出，壽險公會未來擬針對匯率變動敏感度、策略、風險管理等，提出一致性揭露模板。

壽險公會副理事長、國泰人壽執行副總經理林昭廷指出，站在公會立場，會計處理有較明確的方向可以允當表達長期經營特性，但仍需強化IFRS S1、S2的揭露，如匯率變動敏感度、策略、風險管理等，公會未來需要有「一致性的揭露模板」。此外，公會提到的三大鋼釘，包含持續強化資產負債管理能力、改善幣別錯配問題，以及源頭的商品面需要解決，像是長期保證的部分要考慮不該提供太多做不到的保證，若業者能自律，能有很大的空間改善。林昭廷強調，匯率評價建議案的目的，不在於平滑損益，而在於讓會計表達反映壽險業長期經營實質。

富邦人壽資深副總許芸菁指出，基於壽險業長期經營本質，應將財務報導與永續資訊揭露並行，透過明確揭示匯率風險管理措施，使財報使用者了解公司管理匯率風險的方式。而透過永續揭露，更能了解公司匯率治理、短中長期之策略、指標及目標。

南山人壽副總經理蔡昇豐指出，現行會計要求使產業如同身處雲霄飛車般波動，長期下去將不利於壽險公司的穩健經營。壽險產業每年有高達14兆元資金需做國外投資，依會計規定皆需全面避險，但實際上真正面臨即時匯率給付風險的僅有0.86兆元，占比不到6%。建議應評估將避險成本與停損準備金等管理機制結合，讓資源能更有效用於抵禦實質匯率風險，而非過度性的避險操作。壽險公司履行對保戶的承諾是優先要達到的目標，並提升永續競爭力。