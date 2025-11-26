壽險業永續揭露必考題 會計師：需整合治理、風險控管與永續目標

因應永續浪潮與投資人資訊需求的提升，會計師建議除了一般財報之外，還需揭露永續資訊，而保險業需跨部門管理匯率風險，因此必須清楚呈現永續目標與指標、策略和風險管理，以提升透明度和市場信任。

資誠聯合會計師事務所會計師施敏智表示，在IFRS Foundation的架構下，一般用途財務報導包含財務報表及永續相關財務揭露。而壽險業容易受匯率風險影響的資產、負債與相關影響項目都需要揭露在財報中，像是IAS 21的金融資產與金融負債、IFRS 17的保險合約負債，以及外匯價格變動準備金，至於風險評估、管理及韌性評估則屬於永續資訊揭露範疇。

反虛假財務報告委員會下屬發起人委員會（COSO委員會）發布的「實現對永續報導之有效內部控制」（ICSR）要求企業除了辨識風險，還需有永續經營目標，並特別強調辨識、評估新興議題。風險評估過程中，應適度用數據分析AI應用，讓風險評估分析可以更即時，最後需要做監督管理，持續監控企業所定義出來的指標和目標。

施敏智以匯率風險管理為例說明，保險業匯率風險管理本就有三道防線，一是投資精算保單和外幣種類等風險，二是風險管理單位針對情境分析和壓力測試，三是稽核，透過情境分析結合ICSR，需充分揭露在永續相關財務資訊專章，讓投資人可理解匯率，並經由第三方確信，提升投資人的信心。

安永聯合會計師事務所會計師謝勝安認為，因為保險業的經營上，匯率是一個很大的影響因素，因此需要把匯率風險納入永續資訊考量。IFRS S1、S2的永續資訊揭露需涵蓋治理、策略、風險管理、指標與目標四面向。

以保險業為例，治理方面，保險公司董事會設有風險管理委員會，負責監督匯率風險和永續風險，每季檢視風險報告並確認因應措施；策略面，隨著外幣保單和投資部位增加，保險公司制定策略以降低匯率波動對資本適足率的影響，並將永續投資納入資產配置。

在風險管理面，保險公司變釋出匯率波動可能影響負債評價與投資收益，採用情境分析與壓力測試，並建立對應策略，如外匯避險工具；指標與目標則如設定匯率風險暴露度與避險覆蓋率指標，並追蹤達成率，同時揭露永續投資比例與相關財務影響。

謝勝安說，要達成這四個方向，首先要確保所有交易在期間內完整、正確記錄，包含在正確期間一次性紀錄，以及金額和日期都能清楚說明，且只有確定被壽險的交易才能記錄，確保資訊不會被篡改。由於因為匯率風險與永續息息相關，保險業必須有健全的治理架構，才能讓大眾有信任感。