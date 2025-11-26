快訊

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

超出預料！「北捷踹嬤」罰金比較高 Fumi阿姨為裁定書「1動詞」提申訴

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

壽險業永續揭露必考題 會計師：需整合治理、風險控管與永續目標

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

因應永續浪潮與投資人資訊需求的提升，會計師建議除了一般財報之外，還需揭露永續資訊，而保險業需跨部門管理匯率風險，因此必須清楚呈現永續目標與指標、策略和風險管理，以提升透明度和市場信任。

資誠聯合會計師事務所會計師施敏智表示，在IFRS Foundation的架構下，一般用途財務報導包含財務報表及永續相關財務揭露。而壽險業容易受匯率風險影響的資產、負債與相關影響項目都需要揭露在財報中，像是IAS 21的金融資產與金融負債、IFRS 17的保險合約負債，以及外匯價格變動準備金，至於風險評估、管理及韌性評估則屬於永續資訊揭露範疇。

反虛假財務報告委員會下屬發起人委員會（COSO委員會）發布的「實現對永續報導之有效內部控制」（ICSR）要求企業除了辨識風險，還需有永續經營目標，並特別強調辨識、評估新興議題。風險評估過程中，應適度用數據分析AI應用，讓風險評估分析可以更即時，最後需要做監督管理，持續監控企業所定義出來的指標和目標。

施敏智以匯率風險管理為例說明，保險業匯率風險管理本就有三道防線，一是投資精算保單和外幣種類等風險，二是風險管理單位針對情境分析和壓力測試，三是稽核，透過情境分析結合ICSR，需充分揭露在永續相關財務資訊專章，讓投資人可理解匯率，並經由第三方確信，提升投資人的信心。

安永聯合會計師事務所會計師謝勝安認為，因為保險業的經營上，匯率是一個很大的影響因素，因此需要把匯率風險納入永續資訊考量。IFRS S1、S2的永續資訊揭露需涵蓋治理、策略、風險管理、指標與目標四面向。

以保險業為例，治理方面，保險公司董事會設有風險管理委員會，負責監督匯率風險和永續風險，每季檢視風險報告並確認因應措施；策略面，隨著外幣保單和投資部位增加，保險公司制定策略以降低匯率波動對資本適足率的影響，並將永續投資納入資產配置。

在風險管理面，保險公司變釋出匯率波動可能影響負債評價與投資收益，採用情境分析與壓力測試，並建立對應策略，如外匯避險工具；指標與目標則如設定匯率風險暴露度與避險覆蓋率指標，並追蹤達成率，同時揭露永續投資比例與相關財務影響。

謝勝安說，要達成這四個方向，首先要確保所有交易在期間內完整、正確記錄，包含在正確期間一次性紀錄，以及金額和日期都能清楚說明，且只有確定被壽險的交易才能記錄，確保資訊不會被篡改。由於因為匯率風險與永續息息相關，保險業必須有健全的治理架構，才能讓大眾有信任感。

匯率 保險

延伸閱讀

近七成勞工賺不到平均薪資 產業表現分歧 金融及保險業薪情最好

上市櫃法說 接力釋利多

保險業申報營收時限 延長

台幣匯率9月升值 外資台股買盤助揚外匯存款增加

相關新聞

美聯準會降息聲再起 新台幣午盤升逾一角

市場壓注美國聯準會12月會再度降息，目前內部鴿派聲音較大。也帶動國際美元走弱，新台幣今日早盤升值氣焰強大，午盤收在31....

股匯延續反彈 新台幣連2升收31.35元

市場降息預期升溫，美元指數跌破100大關，熱錢回流之下，台灣股匯市今天延續反彈氣勢，台股勁揚，新台幣兌美元連2升，收盤收...

獨／樂天銀行董座王東和將退休 明年由現任國票金副總王世熙接任

國票金（2889）改派旗下純網銀樂天銀行法人董事代表，將現任樂天銀行董事長王東和法人董事一職改派為現任國票金副總經理王世...

壽險拚轉骨引發財報蓋牌疑慮？ 會計界大老鄭丁旺提三大解方

為協助壽險業者解決困境，「保險業匯率波動與公允表達研討會」26日召開，前政大校長、永續準則委員會主委鄭丁旺則提出三大解方...

匯率風險會計制度改了 會「肥壽險、瘦銀行」嗎？

匯率風險會計制度調整後，壽險業不再需要維持過往高比例避險，避險成本有望顯著下降，獲利自然水漲船高。但外界指出，壽險避險均...

中信銀行獲金管會認可 獲中小企業放款20周年成果績優銀行

由金管會、經濟部共同舉辦的「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20周年成果高峰會」今天舉行，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。