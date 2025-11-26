獨／樂天銀行董座王東和將退休 明年由現任國票金副總王世熙接任

國票金（2889）改派旗下純網銀樂天銀行法人董事代表，將現任樂天銀行董事長王東和法人董事一職改派為現任國票金副總經理王世熙，明年1月8日生效。據了解，屆時王世熙將接替董事長一職，至於王東和由於年事已高，且階段性任務完成，未來將展開退休生活。

樂天銀行董事包括國票金控法人董事代表王東和、國票金董事長魏啟林，樂天銀行株式會社代表人東林知隆、樂天Card株式會社代表人石井英治，以及現任總經理佐伯和彥。獨立董事三席分別為橫井雅史、Hajime Uemura、嚴漢明。

樂天銀行為台日合資成立，國票金持股49%、日本樂天銀行持股50%、樂天信用卡持股1%。按合資協議，董事長由台方派任，明年將推舉王世熙為新任董座。據了解，王世熙為「國票寶寶」，在國際票券服務30多年，對法金、貨幣及債券市場交易業務熟悉，未來將全力衝刺法金業務，加速與集團各子公司法金整合協銷。

王東和為政治大學統計系學士畢業，金融資歷深厚，出身一銀，熟悉跨境業務、外語能力強，曾任第一商業銀行副總經理、海外業務處處長、總行顧問、專門委員，過去也被一銀派駐在海外擔任倫敦分行經理、上海代表處首席代表、紐約分行經理、法蘭克福分行經理、美國第一銀行總經理。他表示，確實年紀大了，未來將展開退休生活。

此外，國票金眼下最急迫的問題是替樂天辦理增資，日方大抵已溝通完成，目前正待公股股東做最後決定，規劃調整增資規模至約2億股。若屆時大股東無共識增資，最後只有透過子公司減資一途，但必定弱化子公司資本結構及獲利能力。