快訊

火光照夜空！香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

獨／樂天銀行董座王東和將退休 明年由現任國票金副總王世熙接任

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
國票金改派旗下純網銀樂天銀行法人董事代表，將現任樂天銀行董事長王東和法人董事一職改派為現任國票金副總經理王世熙，明年1月8日生效。圖／聯合報系資料照片
國票金改派旗下純網銀樂天銀行法人董事代表，將現任樂天銀行董事長王東和法人董事一職改派為現任國票金副總經理王世熙，明年1月8日生效。圖／聯合報系資料照片

國票金（2889）改派旗下純網銀樂天銀行法人董事代表，將現任樂天銀行董事長王東和法人董事一職改派為現任國票金副總經理王世熙，明年1月8日生效。據了解，屆時王世熙將接替董事長一職，至於王東和由於年事已高，且階段性任務完成，未來將展開退休生活。

樂天銀行董事包括國票金控法人董事代表王東和、國票金董事長魏啟林，樂天銀行株式會社代表人東林知隆、樂天Card株式會社代表人石井英治，以及現任總經理佐伯和彥。獨立董事三席分別為橫井雅史、Hajime Uemura、嚴漢明。

樂天銀行為台日合資成立，國票金持股49%、日本樂天銀行持股50%、樂天信用卡持股1%。按合資協議，董事長由台方派任，明年將推舉王世熙為新任董座。據了解，王世熙為「國票寶寶」，在國際票券服務30多年，對法金、貨幣及債券市場交易業務熟悉，未來將全力衝刺法金業務，加速與集團各子公司法金整合協銷。

王東和為政治大學統計系學士畢業，金融資歷深厚，出身一銀，熟悉跨境業務、外語能力強，曾任第一商業銀行副總經理、海外業務處處長、總行顧問、專門委員，過去也被一銀派駐在海外擔任倫敦分行經理、上海代表處首席代表、紐約分行經理、法蘭克福分行經理、美國第一銀行總經理。他表示，確實年紀大了，未來將展開退休生活。

此外，國票金眼下最急迫的問題是替樂天辦理增資，日方大抵已溝通完成，目前正待公股股東做最後決定，規劃調整增資規模至約2億股。若屆時大股東無共識增資，最後只有透過子公司減資一途，但必定弱化子公司資本結構及獲利能力。

董事長 樂天 國票金控

延伸閱讀

樂天義賣球衣送暖失依兒少 啦啦隊女孩親挑耶誕禮

日職／樂天2年4億日圓搶到前田健太 先發定位符合本人想法

國票金爭奪戰 台鋼持股增…公股陣營有硬仗要打

財部強勢 要公股主導國票金經營權

相關新聞

美聯準會降息聲再起 新台幣午盤升逾一角

市場壓注美國聯準會12月會再度降息，目前內部鴿派聲音較大。也帶動國際美元走弱，新台幣今日早盤升值氣焰強大，午盤收在31....

獨／樂天銀行董座王東和將退休 明年由現任國票金副總王世熙接任

國票金（2889）改派旗下純網銀樂天銀行法人董事代表，將現任樂天銀行董事長王東和法人董事一職改派為現任國票金副總經理王世...

壽險拚轉骨引發財報蓋牌疑慮？ 會計界大老鄭丁旺提三大解方

為協助壽險業者解決困境，「保險業匯率波動與公允表達研討會」26日召開，前政大校長、永續準則委員會主委鄭丁旺則提出三大解方...

匯率風險會計制度改了 會「肥壽險、瘦銀行」嗎？

匯率風險會計制度調整後，壽險業不再需要維持過往高比例避險，避險成本有望顯著下降，獲利自然水漲船高。但外界指出，壽險避險均...

中信銀行獲金管會認可 獲中小企業放款20周年成果績優銀行

由金管會、經濟部共同舉辦的「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20周年成果高峰會」今天舉行，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫...

遠銀總座：壯大規模為首要任務 目標2年內拚資產上兆元

遠東商銀今年下半年啟動現金增資，增資發行4.83億股，每股發行價格為11.06元，總金額約53.42億元，目前已經順利完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。