壽險拚轉骨引發財報蓋牌疑慮？ 會計界大老鄭丁旺提三大解方

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
前政大校長、永續準則委員會主委鄭丁旺。記者胡經周／攝影
為協助壽險業者解決困境，「保險業匯率波動與公允表達研討會」26日召開，前政大校長、永續準則委員會主委鄭丁旺則提出三大解方，其中，將匯率變動的未實現損益按攤銷後成本衡量的金融資產（AC）的剩餘年限攤銷，是最能兼顧壽險業需求和外界意見的作法。

鄭丁旺表示，在IAS 21會計準則中，必須認列當下匯率的原因，是認為「匯率是一去不復返的」，但時間拉長來看，匯率往往是在箱型區間波動，並非貶就一路貶，升就一路升值的趨勢，也就是說未來損失具有反轉可能性，要將此類「可能不會實現」的匯兌損益，或是未來二十、三十年才可能實現的匯兌損益，都反映在當期損益表，並不合理。

目前壽險公會提交四大方案進行探討，包含AC債券攤銷法、匯兌遞延資產法、匯兌覆蓋法以及匯率均價法。

鄭丁旺指出，第一種AC債券攤銷法：是將個別金融資產投資之未實現兌換損益按其剩餘到期期間攤銷，以緩和各年兌換損益變動。但此一方案沒有理論基礎，兌換損益並非隨時間經過而累積，假設兩筆外幣金融資產的投資，一筆5年到期，另一筆10年到期，當匯率變動時其未實現兌換損益同時發生，若為償還負債而同時處分，其未實現兌換損益亦同時實現，所以分幾年攤銷並無意義。

第二，匯兌遞延資產法：設置「兌換損失準備」科目，有未實現兌換損失時借記該科目，作為遞延資產，有未實現兌換利益時貸記該科目，作為遞延負債。此法可避免認列損益，但缺點是此遞延資產及遞延負債不符合資產及負債的定義。

第三，匯兌覆蓋法：將未實現兌換損益列入OCI，不影響當期損益。此法亦可避免影響損益，但仍影響業主權益，且IFRS並未規定未實現兌換損益可列入OCI。但此法與美國會計準則一致。

第四，匯率均價法：於報導日按移動平均匯率換算，消除兌換損益之波動。此法可減少兌換損益的波動，但該採幾年移動平均，並無理論基礎。

鄭丁旺也提出三大解方，首先是壽險公司對於外幣AC金融資產只需認列當年度實際發生的兌換損益即可。但因會計準則(IAS 21)規定應按期末即期匯率換算並認列損益，若偏離該準則應提供比較數字，故可於期末做一「表達」性質的分錄。但這個方法最大的問題是未實現兌換損失不符合資產的定義，未實現兌換利益亦不符合負債的定義。

第二個是完全不認列未實現兌換損益，而用附註揭露的方式將現時匯率與歷史匯率的差額加以揭露。此法可能是偏離會計準則最大的方法，但也可能是理論上最合理、最合乎邏輯的會計處理方法。

第三個是將匯率變動的未實現損益按AC金融資產的剩餘年限攤銷，也就是與目前壽險公會最屬意的方案吻合，此法雖無理論基礎，但是一種不完全偏離會計準則，又能解決業界困難的方法。

匯率 壽險業 壽險公司

