快訊

火光照夜空！香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

國泰金勇冠金融業 居「TCSA台灣十大永續典範企業獎」之冠

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
「2025 第十八屆TCSA台灣企業永續獎」於26日舉行頒獎典禮，國泰金控整合集團永續實力，於永續報告獎、永續綜合績效及永續單項績效斬獲多項佳績。圖由左而右為華卡企業總經理呂如萍、國泰金控副總翁少玲、國泰產險副總何子健、國泰世華銀行資深副總張發祥、國泰投信總經理張雍川、國泰金控總經理李長庚、國泰建設總經理李虹明、國泰人壽資深副總陳明環、國泰證券副總呂錦棠、國泰人壽協理孫志育。圖／國泰金控提供
「2025 第十八屆TCSA台灣企業永續獎」於26日舉行頒獎典禮，國泰金控整合集團永續實力，於永續報告獎、永續綜合績效及永續單項績效斬獲多項佳績。圖由左而右為華卡企業總經理呂如萍、國泰金控副總翁少玲、國泰產險副總何子健、國泰世華銀行資深副總張發祥、國泰投信總經理張雍川、國泰金控總經理李長庚、國泰建設總經理李虹明、國泰人壽資深副總陳明環、國泰證券副總呂錦棠、國泰人壽協理孫志育。圖／國泰金控提供

國泰金控整合集團永續實力，於26日舉行的「2025 第十八屆TCSA台灣企業永續獎」勇奪「十大永續典範企業獎（服務業組）第一名」與「永續報告獎-白金級」最高榮譽。旗下國泰人壽、國泰產險、國泰證券皆獲「永續報告獎-白金級」，國泰世華銀行首度參獎即獲「永續報告獎-金級」，國泰建設獲得「永續報告獎-白金級」，華卡企業亦拿下「永續報告獎-銅級」。此外，在永續單項績效獎方面，國泰金控與各子公司共斬獲12項大獎，展現國泰金控在永續治理、資訊揭露與價值鏈影響力上的全面領先，由國泰金控總經理李長庚、國壽資深副總陳明環、國泰世華資深副總張發祥、國泰產險副總何子健、國泰證券副總呂錦棠、國泰投信總經理張雍川、國泰建設總經理李虹明、華卡企業總經理呂如萍代表出席。

今年國泰金控於永續綜合績效拔得頭籌，來自集團將永續策略從金融核心職能向外延伸，包括推動綠房東服務、設定 2030 年全台商辦導入綠電、每年投入逾億元打造健康生態圈等。國泰金控並持續打造多元共融的工作文化，透過「國泰共融小鎮」與個人化職涯發展旅程，獲得「職場福祉領袖獎」及「人才發展領袖獎」。

在永續金融與氣候行動方面，國泰人壽於 2024 年啟動「碳管理元年」，以低碳投資配置與零碳營運雙軌推動淨零；國泰世華積極推動低碳轉型，於今年起收取內部碳費，加速淨零進度，預計今年全台據點將達成RE50 （再生能源使用率50%）；同時國泰世華亦以「Cathay One」整合碳盤查、減碳技術與綠色融資協助企業轉型，成為轉型金融的重要推手，獲得「氣候領袖獎」；國泰產險以光電險及氣候變遷解決方案協助產業提升韌性，榮獲「創新成長領袖獎」。國泰投信則在永續投資領域保持市場領先，旗下「國泰永續高股息（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（證券代碼：00878）」為全台最大 ESG 基金，國泰投信今年在永續相關領域，累計已獲超過 10 項國內外重要獎項肯定。

資安與反詐亦是國泰金控與各子公司的重要治理主軸。國泰人壽今年投入逾 1 億 2,455 萬元強化零信任架構與資安防護，國泰世華則成為台灣首家取得 ISO/IEC 27017 公有雲端資安驗證的金融機構，雙雙獲得「資訊安全領袖獎」。在防詐成效方面，國壽於2023至2025年6月成功攔阻270件詐騙、阻詐金額達2.74億元，占壽險業九成以上，榮獲「社會共融領袖獎」。

內部人才培育與職場文化方面，國泰世華投入逾億元，系統性協助員工規劃職涯藍圖，並採雙軌培育策略，強化員工專業職能與管理能力，獲得「人才發展領袖獎」；國泰產險重視員工的成長與培育發展，提供員工適性發展的機會，結合員工福利會，打造全方位幸福職場，榮獲「職場福祉領袖獎」。

社會影響力方面，國泰產險以「全齡全域零事故計畫」推動高齡安全、偏鄉教育與交通風險管理，獲得「社會共融領袖獎」；國泰證券長期耕耘普惠金融，打破投資門檻調整手續費政策、推廣金融知識教育，更秉持公平待客精神，推出多元友善服務，同樣獲得「社會共融領袖獎」。此外，華卡企業於高齡與少子化議題上落實勞動力永續策略，打造友善職場並獲「高齡友善領袖獎」。

國泰金控表示，面對全球永續轉型加速與利害關係人期待提升，集團將持續以金融核心能力為基礎，結合氣候、資安、人才與社會影響力等面向深化永續治理，並透過投資、保險、融資與科技等跨領域整合，強化價值鏈韌性。未來國泰金控亦將持續提升永續作為的廣度與深度，與企業客戶及社會共同邁向淨零未來。

2025第十八屆TCSA台灣企業永續獎_國泰金控暨子公司獲獎一覽表。資料來源／國泰金控提供
2025第十八屆TCSA台灣企業永續獎_國泰金控暨子公司獲獎一覽表。資料來源／國泰金控提供

國泰金控 國泰世華 產險

延伸閱讀

凱基證券蟬聯TCSA企業永續獎雙獎殊榮 永續推動獲肯定

國泰投信：AI 軍備競賽持續，布局這 ETF 有望掌握未來商機

國泰世華揪伴 攻越南信貸

國泰金發布重訊！三井工程承攬國泰醫院外牆美化案 契約金額4.15億元

相關新聞

美聯準會降息聲再起 新台幣午盤升逾一角

市場壓注美國聯準會12月會再度降息，目前內部鴿派聲音較大。也帶動國際美元走弱，新台幣今日早盤升值氣焰強大，午盤收在31....

獨／樂天銀行董座王東和將退休 明年由現任國票金副總王世熙接任

國票金（2889）改派旗下純網銀樂天銀行法人董事代表，將現任樂天銀行董事長王東和法人董事一職改派為現任國票金副總經理王世...

壽險拚轉骨引發財報蓋牌疑慮？ 會計界大老鄭丁旺提三大解方

為協助壽險業者解決困境，「保險業匯率波動與公允表達研討會」26日召開，前政大校長、永續準則委員會主委鄭丁旺則提出三大解方...

匯率風險會計制度改了 會「肥壽險、瘦銀行」嗎？

匯率風險會計制度調整後，壽險業不再需要維持過往高比例避險，避險成本有望顯著下降，獲利自然水漲船高。但外界指出，壽險避險均...

中信銀行獲金管會認可 獲中小企業放款20周年成果績優銀行

由金管會、經濟部共同舉辦的「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20周年成果高峰會」今天舉行，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫...

遠銀總座：壯大規模為首要任務 目標2年內拚資產上兆元

遠東商銀今年下半年啟動現金增資，增資發行4.83億股，每股發行價格為11.06元，總金額約53.42億元，目前已經順利完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。