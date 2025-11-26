匯率風險會計制度改了 會「肥壽險、瘦銀行」嗎？

匯率風險會計制度調整後，壽險業不再需要維持過往高比例避險，避險成本有望顯著下降，獲利自然水漲船高。但外界指出，壽險避險均透過銀行進行，若避險規模縮小，銀行相關手續費與交易收入恐隨之減少，出現「壽險變肥、銀行變瘦」的疑慮。

財金官員強調，制度鬆綁不代表壽險可以「零避險」。以目前業界操作來看，短期會優先縮減NDF（無本金交割遠匯）部位，避險大宗的CS（換匯）交易仍會持續。

壽險業目前約9兆元資產有做避險，其中三成採NDF、六成使用CS，一成是替代避險。依規定，壽險業NDF僅能向海外銀行或台資銀海外（香港）分行承作，使這類交易成為銀行端的穩定收入來源。

以一般台資銀香港分行試算，NDF價差約1.5%，等同每1,000億元一年可貢獻約15億元手續費收益，並視各分行美元頭寸狀況而定；美元部位越多，獲利越高。

但若拉回銀行整體體量觀察，台灣銀行業一年獲利約5,000億元，即使壽險大幅減少NDF需求，對銀行獲利影響可能不到1%，整體衝擊相對有限。

一家大型金控主管直言，外界常誤解壽險避險高、等同銀行業穩賺不賠，「事實上銀行做CS主要是賺利差大的『機會財』，多在美國升息階段、台美利差拉大時，才有亮眼收入，壽險做多做少，影響有限。」

今年9月美國再度啟動降息循環後，Swap收益已明顯趨緩，各銀行也陸續調整資產配置，把美元資金轉往外幣放款或債券部位，以彌補Swap投資收益的空缺。

整體而言，匯率會計制度鬆綁有助壽險業降低獲利波動，但對銀行端影響有限，市場結構恐不至於出現「一胖一瘦」的劇烈變化。