國銀新南向放款飆破年度目標了 新加坡、印度市場扮推手

據金管會統計，國銀10月底對新南向放款餘額1兆9,061億元，單月激增454億元，逆轉9月衰退。累計前十月新增放款量857億元，已超越全年728億元目標，達成率117%，提前超額達標。

銀行主管指出，9月國銀新南向放款仍減少90億元，但10月立即反向大增454億元，背後關鍵包括：首先，美元兌台幣在10月反彈，使多數美元計價放款折算成新台幣後自然放大；其次，第4季為傳統融資旺季，企業資金需求升溫，帶動放款擴張。

若以10月底匯率30.749元換算，國銀對新南向實際放款餘額619.89億美元，月增9.2億美元，創近三個月高點，顯示剔除匯率因素，放款仍呈實質成長，市場資金需求確實回暖。

從市場別觀察，10月單月新增放款，以新加坡187億元最強。若以前十月累計，對新加坡市場新增512億元最高，印度新增404億元次之，澳洲360億元第三，反映台商布局與資金需求持續集中在三大新南向樞紐。

民營銀行主管分析，台商供應鏈移轉帶動跨境金融商機，其中新加坡扮演區域控股與財務中心，台商常先在新加坡設立據點再擴展至東協；印度則因投資熱度升高、產業聚落成形，成為近年最具成長性的放款市場。

以銀行別觀察，前十月新增放款由台北富邦銀259億元位居第一，中信銀238億元、國泰世華銀200億元分居二、三名。其中國泰世華銀10月單月放款大增84億元，成為黑馬，顯示民營銀行爭奪新南向市場的競逐已加速升溫。

展望後市，法人認為第4季企業資金需求仍旺，加上區域供應鏈投資續推動跨境融資，新南向放款有望維持溫和成長態勢。