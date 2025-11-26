中信銀行獲金管會認可 獲中小企業放款20周年成果績優銀行

由金管會、經濟部共同舉辦的「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20周年成果高峰會」今天舉行，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫與金管會主委彭金隆皆蒞臨參與。卓榮泰指出，中小企業是台灣經濟的根本，亦是創新源頭，中小企業穩定，國家經濟才穩定，呼籲金融機構提供更多充足穩定的資金，關鍵時刻「不要雨天收傘，而且傘要擴大」，提升台灣產業競爭力。

在獲獎名單當中，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）因長期深耕中小企業，榮獲「本國銀行加強辦理中小企業放款」20週年成果績優銀行殊榮，由卓榮泰授獎，中國信託銀行總經理楊銘祥代表領獎。

中信銀行表示，自2014年至2025年，中信銀行持續提供中小企業資金來源，以行動與專業陪伴中小企業成長，值得一提的是，中信銀行今年對中小企業放款較前一年新增新臺幣645億元，放款餘額增加總數領先金融同業，藉由創新數位金融服務流程、綿密海外據點及深耕永續金融議題的實力，協助超過上萬家企業客戶布局，本次獲績優銀行獎項即是中信銀行力挺中小企業發展的重要見證。

中信銀行的品牌精神為「We are family」，並以「做企業最信賴的長期夥伴」為目標，近年來，該銀行積極投入數位金融與客製化貸款專案，應用數位創新能力為中小企業客戶打造「中小企業數位申貸平臺」，並推出的「智匯go」行動外匯交易APP、「銀企直連」服務等，配合普惠融資專案，更提升中小企業融資便利性，今年更推出「Net-Zero Go」協助中小企業加速提升永續競爭力，提供中小企業推動節能設備更新、建置數位工具或導入人工智慧（Artificial Intelligence, AI）應用的融資服務，以金融力促進企業升級。

中信銀行表示，中信銀行持續響應政府政策，透過金融創新結合永續理念，並同步拓展海內外據點，提供跨國融資與在地化服務，以穩健金融實力、友善服務流程與可靠夥伴關係，成為中小企業前進國際的堅實後盾，期待進一步支持客戶立足臺灣、放眼全球、勇往直前。