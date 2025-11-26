國泰世華、國泰證券勇奪2025 BSI數位信任獎 接軌國際標準

全球金融服務持續數位化，金融機構於各業務流程落實資安治理至關重要。國際標準制定權威「BSI英國標準協會（British Standards Institution，下稱BSI）」近日舉辦2025 BSI 數位信任獎頒獎典禮，國泰世華銀行與國泰證券多年深耕資訊安全防護與隱私保護，分別榮獲資安治理永續獎與卓越獎雙項殊榮，展現國泰金控重視金融資安治理的行動力。

國泰世華長期接軌國際標準，從制度、技術到流程全面強化資安防護，並積極提升數位金融服務的安全性與便利性。自2010年即導入ISO/IEC 27001資訊安全管理系統，持續透過驗證擴大審查範圍，並於每年認證到期前，提前完成認證轉換銜接作業，展現在資安防護上的治理文化；亦透過內外部顧問稽核、AI偵測、供應商管理與定期演練，建立跨組織、跨流程的防護架構，今年更成為台灣金融業首家於公有雲環境通過「ISO/IEC 27017雲端服務資訊安全管理」驗證業者，迄今已取得超過60張國際資安專業證照，榮獲「資安治理永續獎」肯定。

國泰證券長期研究國際標準制度做法，建構涵蓋資訊安全管理、個資保護與營運持續策略的完整治理框架，從即時系統異常偵測、緊急事件應對治理到營運不中斷等規畫，確保交易高峰或突發狀況下仍能穩定運作，將資安要求全面融入營運流程，獲頒「卓越獎」，展現成熟的金融資安治理能力。

為因應雲端環境下的資安風險，國泰證券推動雲端資安發展計畫，從雲端資安治理、應用系統上雲、雲端資安防護、雲端基礎架構到雲端資安人才培育，全方位展現資安韌性；同步持續優化數位服務，開發全自動化申購與扣款系統，實踐數位券商「全程數位化」的服務目標。國泰證券將持續強化合作商資安管理、資通安全情資分享、緊急事件預警，以及個資風險管理等措施，打造安全、可信賴的數位金融服務。

展望未來，國泰世華與國泰證券將持續以企業永續治理為核心，深化資安治理韌性、強化跨界合作，並接軌國際標準，成為金融業邁向更高標準的資安治理與數位信任的創新標竿。