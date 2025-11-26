中信金控善用金融影響力 落實永續策略再創佳績

中信金控（2891）以「責任營運」、「永續成長」、「共榮社會」永續策略主軸，卓越成果連獲肯定。25日拿下英國標準協會（British Standards Institution，簡稱BSI）頒發「ESG永續發展獎－領航獎」，中信金控及其子公司26日亦勇奪財團法人台灣永續能源研究基金會主辦「2025台灣企業永續獎」之「綜合績效獎」及4座「永續報告獎」，旗下子公司中信銀行及台灣人壽更拿下11個單項績效獎項，充分展現永續發展的卓越表現。

「2025台灣企業永續獎頒獎典禮」今日假台北圓山大飯店舉辦，主辦單位表示，中信金控響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），蟬聯「綜合績效獎」之服務業組「十大永續典範企業」及「永續報告獎」金融及保險業組第一類白金級殊榮，台灣人壽與中國信託證券投資信託公司雙雙榮獲金級、中國信託綜合證券奪得銀級肯定。

值得一提的是，中信金控自2020年起擔任碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）亞太區主席，中信金控連續三年拿下「氣候領袖獎」；視員工為永續發展關鍵資產，透過IA（International Associate）計畫培育跨國金融人才，並推動身心障礙者與原住民就業，實踐公平與多元共融，再獲「人才發展領袖獎」。由中信金控董事會副秘書長林永勝資深副總經理、企業永續部部長孫紀蘭副總經理、中國信託銀行數位平台經營處處長李雅婷副總經理及台灣人壽資安長詹中傑副總經理出席受獎。

此外，中國信託落實普惠金融、深耕公益之成果亦得到主辦單位認可，例如中信銀行推出親子金融服務「存錢日記」推展金融安全與教育，台灣人壽透過「健康樂活管家」、「TeamWalk App」、「防詐特攻隊」等專案強化金融及防詐觀念。中國信託文教基金會「夢想家圓夢工程」長期深耕偏鄉藝文教育，攜手藝術導師無獨有偶工作室劇團培育偏鄉種子教師，將偶戲教育融入課堂中，陪伴偏鄉孩子認識土地、自編自創，站上圓夢舞臺，以藝術教育培養臺灣軟實力，同時獲得「社會共融領袖獎」。

無獨有偶，中信金控亦榮膺BSI「ESG永續發展獎」，BSI借此獎項鼓勵企業在環境、社會、治理三大面向展現創新與卓越，今年共計 35 家企業脫穎而出。身為永續金融先行者聯盟成員之一，中信金控積極強化永續治理與風險韌性，並將其成果揭示於《2024永續報告書》，相關揭露取得AA1000 Assurance Standard v3第二類型高度保證等級，導入ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 50001能源管理系統、ISO 27001資訊安全管理系統等多項國際標準，具高度可信度，亦展現永續治理領導力，故獲得最高榮譽「ESG永續發展獎－領航獎」，中信金控將持續透過綠色金融影響力串聯國際，實踐永續願景。