快訊

駭人畫面曝光！香港大埔宏福苑大火濃煙竄天 已有4人葬身火海

峇里島直擊！POCO F8 Ultra、F8 Pro亮相明日開賣 Bose喇叭大讚、手機定價功能一次看

捲入閃兵案…還沒等到坤達回「綜藝玩很大」 KID曝錄影現場氣氛

12月降息預期升溫 債券ETF價量齊揚

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

近日在聯準會具決策權官員發表鴿派言論、通膨走勢溫和，12月降息機率又回升至八成，帶動債市投資氣氛。根據統計，自9月聯準會重啟降息以來，108檔債券ETF績效全數紅通通，更有11檔日均量超過1萬張，交出價量齊揚的好表現。進一步觀察這11檔債券ETF，長、短債均上榜，從債種來看，投等債、非投等債、美債表現皆亮眼。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，雖然聯準會啟動降息循環，但降息步伐舉棋不定，成為投資人存債的最大挑戰。短天期債券因擁有收益力與防禦力兩大優勢，被視為抵禦市場震盪的利器。在降息路徑難預測下，此時債市布局應以息收為優先考量，在短債類型中，聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅資產品質、流動性俱佳，收益水準亦領先一般投等債，是現階段最適合存債投資人配置的理財工具。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，從歷史經驗顯示，在經濟持堅、利率緩降時，具備高票息、低存續優勢的非投等債期望報酬較佳。第3季財報顯示，非投等債發債企業基本面大致持穩，信用風險亦偏低。加上非投等債殖利率重回7%以上，有望吸引資金回流。投資人布局上可選擇聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投等債ETF，以強化投組穩健性，並兼顧收益需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

降息 債券ETF ETF 聯準會 ESG

延伸閱讀

美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4% 除了押降息還有這一長線大利多

美聯準會降息聲再起 新台幣午盤升逾一角

降息不等於長天期美債ETF就會噴？資深分析師點破投資人最大誤會

Fed降息機率八成！資金大逃股、狂湧債券ETF…00982B、00957B三月報酬衝上5％

相關新聞

靠00922配息去尼泊爾…被動收入帶來的自由感！達人：錢也努力默默替我工作

國泰台灣領袖50（00922）幫我買單尼泊爾旅費的那一刻，我突然覺得：努力真的會回饋在生活裡。 這周，我要出發去尼泊爾旅行了。整理行李的時候，心情特別輕盈；因為這趟旅費，是用我剛領到的00922

關稅、貨物稅…使台灣車價貴日本非常多！阿格力：00955裡「豐田通商」是大贏家

財經創作者阿格力日前於東京拍攝影片，原先以比較Nissan Ariya等車款在日本與台灣的價格差異切入，但在介紹汽車供應鏈背後，他特別點出一個更值得關注的主角：豐田汽車集團背後的唯一綜合商社「豐田通商

金融股要贏0050很難？鄉民：成長性差太多比不下去

PTT股板一篇討論金融股與0050報酬差異的心得文引發大量回應。原PO整理今年前五大金融股報酬後感嘆「金融股要贏0050很難」，並認為若把AI長期題材納入考量，0050的長期優勢更明顯。貼文一出，立刻

熱度分化…高股息定期定額大洗牌！00918狂升78％成今年最大黑馬

在長期投資風氣帶動下，愈來愈多人透過定期定額ETF參與市場。尤其今年市值型ETF表現亮眼，使得更多人願意以定期定額方式參與市場。 相較下，定期定額布局高股息ETF的戶數成長出現明顯分化，可見市場

降息不等於長天期美債ETF就會噴？資深分析師點破投資人最大誤會

在投資節目《ETF怎麼買》中，主持人小余兒邀請資深分析師「股添樂」解析美國九月重啟降息循環後，長天期美債ETF是否能成為市場焦點。 股添樂指出，多數投資人將降息視為長天期債券價格走揚的催化劑，但

聯準會放鴿、台股重返2萬7！法人看好00922後勢：AI趨勢未變還吃低碳紅利

台股近期走勢震盪，加權指數上週五受到AI泡沫疑慮、美國聯準會鷹派發言影響而慘崩千點、失守季線，但隨聯準會轉鴿，金融市場預期12月降息可能性飆升至8成，美國股市應聲大漲，台股25日上漲407點收復季線，今（26）日延續漲勢站上27,000點大關。 國泰投信表示，股市在高檔震盪階段，市場對消息面反應更敏感，短線波動加劇，但AI產業長期趨勢不變，建議投資人採取定期定額或逢低買進策略，透過市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922），參與台股長期成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。