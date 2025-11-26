遠銀總座：壯大規模為首要任務 目標2年內拚資產上兆元

遠東商銀今年下半年啟動現金增資，增資發行4.83億股，每股發行價格為11.06元，總金額約53.42億元，目前已經順利完成。遠東商銀總經理周添財26日表示，今年增資就是為了擴大規模，目標2年內達到兆元資產，等達到兆元規模再來思考併購、異業結盟，一步步做大，待經濟規模壯大後，屆時獲利也較容易。

周添財說，目前遠銀資產約8,700億元，透過盈餘轉增資、現金增資，預計2年內資產有機會達到兆元，接著再透過異業結盟、併購等途徑持續壯大自身。

對於成立金控的時間點，周添財回應：很難回答。他指出，根據金管會審核成立金控須具備的條件，事實上目前遠銀是符合，但金管會認為遠銀規模還太小，若成立金控，實質綜效沒這麼大，因此會先做大規模，例如異業結盟，在證券或大中票券看看是否有其他方式的結合。

周添財認為，先成長再說，金控自然也會水道渠成，但是金管會並沒有把金控的門擋住，兩任主委都有來問過，都表示「依法就能申請」；他也指出，不一定要成立金控，若以銀行為主體也是很好的選項，須有實質效益才成立。

至於是否有併購機會？周添財坦言，確實有人來找過，但內部對於併購較為保守，若條件及文化不相配就不會考慮，評估層面包括互補性、體質須健全，另外，經營理念也要有一致性才有意義。

遠東商銀今年前三季稅後純益30.61億元，每股盈餘（EPS）0.7元，全年EPS希望能達到1元，對於整體股利政策則希望能配發約0.7~0.8元，其中約一半來自股票、一部分為現金的原則。周添財也說，通常希望現金股利殖利率至少是一年期定存的2~3倍水準。

談到房市，周添財則轉述建商老闆的看法，認為市場價、量下跌會持續個幾年，原因是房市過去是八年一循環，但這一波十幾年都沒有跌，預期這次調整期會拉長，而現況也確實是緩跌狀態。他認為，緩跌會更糟糕，反而會拖更久，在緩跌階段並不是進場的好時機。

遠東商銀26日發表2026年月曆《搭火車遊寶島》，周添財也分享，自己小時候成長於新北平溪礦區，當時平溪沒有中學，必須坐火車到基隆上初中、高中，每天都要花4個小時坐火車，在求學過程中，因為家裡沒有柴油燈，每天回程就在火車上昏黃的燭光下勤奮複習學業，一直到考進國立政治大學銀行系。

周添財說，初中時每天5點多起床追火車，從平溪搭第一班車5點45分到三貂嶺，再轉宜蘭線到基隆八堵，因此一趟要花上2個小時，如果沒搭到這班車，下一班絕對就遲到了，他笑說：「我可以講很多火車的故事！」