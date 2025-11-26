股匯延續反彈 新台幣連2升收31.35元

市場降息預期升溫，美元指數跌破100大關，熱錢回流之下，台灣股匯市今天延續反彈氣勢，台股勁揚，新台幣兌美元連2升，收盤收31.35元，升值9分，台北及元太外匯市場總成交金額16.87億美元。

美國聯準會官員接連釋出鴿派言論，提振投資人信心，市場降息預期升溫，樂觀情緒帶動美股上漲，台灣股匯市同步反彈。

台股今天續強，指數開高走高，終場上漲497.37點，收在27409.54點最高點。外資連續2日買超台股，今天買超金額擴大至124.22億元。

外匯交易員直言，近期新台幣盤勢都是由資金面主導，先前外資一路匯出，新台幣跌跌不休，如今局勢有所反轉，聯準會官員接連發表鴿派談話，點燃降息預期，美元指數應聲跌破100大關，亞幣順勢反彈，加上熱錢回流，新台幣得以甩開貶值陰霾。

新台幣兌美元今天開盤價為31.41元，早盤隨著台股勁揚，匯價穩步走升，盤中最高升抵31.313元。

外匯交易員分析，市場先前對於AI泡沫化的憂心，導致股市陷入震盪，如今降息題材發酵，重新為金融市場注入活力，若外資延續匯入力道，加上月底出口商拋匯需求湧現，可望支持新台幣匯率繼續反彈；不過台美關稅談判似乎接近尾聲，結果可能會在股匯市引起波動，但若市場正面看待，或許可解讀為「利空出盡」，減少一項重要不確定性。

央行統計今天主要貨幣對美元變動，美元指數續跌0.42%，亞幣展開反攻，日圓升值0.14%，人民幣勁揚0.19%，新台幣升值0.29%，僅韓元獨憔悴，貶值0.14%。