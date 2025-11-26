前政大校長鄭丁旺提六大壽險業適用通用會計準則盲點 最屬意二種解方

「保險業匯率波動與公允表達研討會」今日登場，在會計界輩分頗高的前政大校長，也是永續準則委員會主委鄭丁旺發表專題演講，並提出三種解決壽險業會計問題的解方。其中他認為，將匯率變動的未實現損益按攤銷後成本衡量的金融資產（AC）的剩餘年限攤銷，雖然並無理論基礎，卻是一種不完全偏離會計準則，又能解決業界困難的方法，可說是最能兼顧壽險業需求和外界意見的作法。

至於另外二種方式，一則是壽險公司對於外幣AC金融資產只需認列當年度實際發生的兌換損益即可，並且在期末做一「表達」性質的分錄；另一個可考慮的處理方法則是完全不認列未實現兌換損益，而用附註揭露的方式將現時匯率與歷史匯率的差額加以揭露。鄭丁旺認為，雖然此法可能亦違背會計準則，報表中的錯誤不能用附註的方式加以更正，可能是偏離會計準則最大的方法，但他也同時認為，這也可能是理論上最合理、最合乎邏輯的會計處理方法。

不過，倘若是第二種方式，等於完全不把匯率波動計入損益，難以獲外界認同，因此鄭丁旺提出第三種解方，第三種解方亦與目前壽險公會最屬意的依照到期時限平均攤銷來認計匯損方案吻合。

鄭丁旺不僅提出上述的三大解方，同時明確論述了目前壽險業適用於一般會計準則的六大問題和盲點，並據此主張目前會計準則（IAS21）的規定無法忠實表述壽險業的財務狀況、經營績效及現金流量，宜加以修正，這六大問題包括：

一、歷史成本與轉換幣別後的即時評價盲點：台灣壽險業因台灣金融資產投資的市場有限，無法消化龐大的壽險合約產生的資金，必須將70%的資金轉換成外幣而投資於國外市場。因此外幣金融資產與台幣金融負債產生緊密關聯，外幣金融資產成為台幣保險負債理賠的來源及保障。

金融資產中尤以歸類為AC金融資產的債券投資，有一定之到期日及固定利率，長期持有以收取本金及利息為目的，而保險負債亦有約定到期日，其流通期間亦屬中長期，兩者經營模式相同，故外幣AC金融資產適合作為保險負債理賠資金來源及保障。但因會計準則規定，外幣金融資產應按現時匯率衡量，致使外幣AC金融資產換算成台幣時波動程度可能與台幣保險負債有重大差異。此一規定本身即有矛盾，外幣AC金融資產係按歷史成本衡量，卻按現時匯率換算，使台幣資產既不代表歷史成本亦不代表公允價值。

二、保險負債多屬長期性，其理賠期間可能長達二、三十年，外幣AC金融資產匯率變動的未實現損益可能二、三十年後才會實現，折算現值後相當小，於目前一次全部認列損益並不合理。

三、人壽保險負債必須等到合約到期日或一定的保險事故（例如死亡）發生時才能請求理賠，要保人無法要求提前理賠，故較少有提前理賠的情況，因此將所有未來到期的外幣資產其匯率變動風險均於目前認列損益並不合理。

四、匯率隨時間經過而變動不居，今天匯率變動的損失不能代表未來保險到期理賠時的兌換損失金額，今天有兌換損失，未來真正理賠時可能轉為有兌換利益，故將所有備供於未來理賠保險負債的外幣AC金融資產均按資產負債表日的匯率認列兌換損益並不恰當，徒然造成財務報表上每年兌換損益的大幅波動。依歷史經驗，匯率波動常呈箱型整理，很少有結構性一去不回的情況，今年台幣曾升值到28，不到一年又回貶到31.5。

五、將準備供未來理賠保險負債的外幣AC金融資產均按目前的匯率認列兌換損益，表示目前的保險負債均會於未來動用目前的外幣AC金融資產來理賠，此乃清算會計的觀念，與財務報表應按繼續經營的基礎編製的規定相悖。在繼續經營的前提下，到期的台幣保險負償的理賠，可以動用當年新增的台幣保險負債的現金來清償，而無須兌換現在的外幣AC金融資產來償還，故該金融資產的兌換損益不會為清償目前的保險負債而實現。或調現時匯率才能反映資產的市價及機會成本，但AC資產本來就用歷史成本衡量而不考慮市價。

六、外幣AC金融資產到期時若繼續投資其他債券，不論匯率如何變動均不會產生兌換損益。由於壽險業有大量的確定日期之長期保險負債，這些負價在短期內沒有償付的壓力，亦即壽險業大部分的外幣AC金融資產，在長期間均沒有兌回台幣的壓力，從而不會產生真實的兌換損益。

至於短期內需要償付的保險負價，是否會動用外幣AC金融資產而產生兌換損益，則決定於短期內匯率的變動，以及短期保險合約的變動。如果新承保的保險合約資金足以償還所有到期合約，或台幣流動資產足以用來償還這些負債，無須將外幣AC金融資產兌回台幣，或短期內匯率又回貶，則短期內亦不會產生兌換損益。亦即只要保險負債穩定的成長，或匯率反向抵銷，外幣AC金融資產就不會產生兌換損益。