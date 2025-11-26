彭金隆：壽險業過度避險 反而會長期弱化產業體質

壽險業力拚修改會計準則以抵抗匯率波動，「保險業匯率波動與公允表達研討會」今日登場，金管會主委彭金隆致詞時指出，希望透過該次研討會來釐清問題、凝聚共識，他也直言，視而不見不能解決問題。

立法院財委會日前作成反對壽險業修改會計準則抗匯率波動決議，並要求金管會半年內另提解決方案之後，彭金隆今日首度對此議題再度發聲。彭金隆表示，壽險業的經營模式，與其他的金融業或是一般的產業，單獨以投資為目的的本質有所不同，但由於國際會計準則要求以即期匯率評價損益，恐怕造成財務報告波動與經營實質不一致，和產生耗費巨額成本過度避險，長期可能弱化產業體質。

彭金隆指出，壽險業由於營運週期非常長，不論是資產負債的估計，或是收入費用的認列，都涉及到諸多複雜且長期因素的估計，包括未來的利率、匯率、死亡率、罹病率等。彭金隆也表示，台灣壽險業累積了巨額的保費資產，但卻必須大量投資在海外賺取收益作為保險給付的財源，這種獨特的資產負債結構在國際市場上可說獨有，因此壽險業在適用一般的會計準則時有愈來愈多問題，希望能在今日研討會上進行釐清，並且尋求解決方案。