證交所：被動式平衡型 ETF 開啟股債一站式配置新時代

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

配合主管機關開放主動式ETF及被動式平衡型ETF政策，2025年以來已有多檔主動式ETF上市，並於9月迎來首檔被動式平衡型ETF上市。此種創新商品的問世，為我國投資人提供更為便捷的資產配置工具，也為國內ETF市場注入新的活力。

臺灣證券交易所表示，被動式平衡型ETF屬於被動式ETF，證券簡稱前二字固定為「平衡」，證券代碼第六碼為T，其特性如下：

1.被動式管理：ETF不由經理人主動操作，而是追蹤標的指數的績效表現；

2.一站式股債資產配置：標的指數同時涵蓋股票與債券，且指數規則須明訂固定股債比例或訂定指標條件(如：總體經濟指標、市場分析指標或產業分析指標等條件)及各指標條件下適用之股債比例；

3.交易方便：交易方式皆比照現行被動式ETF。另投資人無需自行調整股債比率，由ETF自動調整。

目前開放的資產配置方式，除固定股債比例外，亦開放條件式股債比例，讓資產配置更彈性且有效率。以美國具代表性的ETF - PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF)為例，其指標條件設定是依據標普500指數(S&P 500)與其200日移動平均線的關係來動態調整：當指數連續數日站上均線時，資產會提高股票部位以參與上漲行情；若指數連續數日跌破均線，則會同步降低股票曝險並提高短期國庫券的比重，以減少市場波動帶來的影響；而當市場進一步轉弱時，資產配置將再度提高防禦性部位，使整體組合能更有彈性地因應不同市場環境。

傳統上，投資人如欲同時配置股票與債券，須分別買入股票類與債券類商品。被動式平衡型ETF則可透過單一商品，達成股債雙類資產同時持有，透過股票與債券不同之市場反應與風險特性，提供更為多元的風險分布，以達資產分散、降低資產集中風險的效果。

證交所提醒投資人，雖被動式平衡型ETF具備資產分散與便捷配置之優點，但投資人仍應注意股票市場、債券市場皆會受經濟情勢、利率變動、信用風險等影響，價格可能出現波動。且股債配置雖可降低單一資產類型之風險，然而並非保證低風險。若股票部位為高波動產業、或債券為長天期、低信用等級債券，則整體風險仍可能提升。

證交所表示，未來將有更多被動式平衡型ETF陸續上市，投資人可透過投資此類商品實現股票與債券資產配置，以分散單一資產風險、提高資產組合穩定性。但同時亦提醒，投資人應詳閱公開說明書，審慎評估自身風險承受能力、了解商品特性與潛在風險，並與整體資產配置策略相配。證交所未來將持續推動投資人教育、完善市場交易機制，廣大投資人關注並善用新型態ETF投資工具。

