快訊

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

再獲肯定 富邦證券連續兩年榮獲「台灣企業永續獎」三項大獎

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券榮獲「台灣企業永續獎」三項大獎，由副總經理黃瓊萱(右)代表領獎。富邦證券／提供
富邦證券榮獲「台灣企業永續獎」三項大獎，由副總經理黃瓊萱(右)代表領獎。富邦證券／提供

富邦證券推動永續、數位雙軸轉型成果再獲肯定。富邦證券26日於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的「2025第十八屆TCSA台灣企業永續獎」中，榮獲「永續綜合績效-台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告-金融及保險業第一類金雞獎」及「創新成長領袖獎」三項大獎。富邦證券連續兩年獲獎，充分展現在永續發展與數位創新上的卓越表現。

富邦證券以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為核心，將永續理念融入營運決策與企業文化。為持續強化永續經營之公司治理文化，富邦證券制定「公司治理守則」，建置完善的公司治理架構，從誠信經營、風險管理、法令遵循、資訊安全等面向著手，有效監督企業運作，建立良好之營運環境，朝企業永續發展目標邁進。

在環境面，富邦證券積極引導資金流向低碳經濟，2024年綠色債券承銷參與率達56%，環境永續案件占比達62%，責任投資金額達91億元。營運方面則持續透過綠電採購、太陽能板建置與節能設備汰換等措施，累計減碳量逾2,600噸，相較2020年減碳幅度達34%；同時導入ISO 14064-1與TCFD架構，強化氣候風險管理與減碳行動，穩步邁向淨零目標。

在社會面，富邦證券致力打造友善職場與家庭支持，2024年投入逾1,500萬元於生育、育兒及子女教育補助，員工粗出生率為平均的2.6倍。同時，公司推動普惠金融與公益行動，志工人次年增逾五成，總投入時數逾4,000小時，擴大社會影響力；同年更投入逾5,000萬元支持體育與藝文活動，積極推動全民運動與文化發展，善盡企業社會責任。

展望未來，富邦證券將持續深化數位治理與AI應用，強化個人化金融服務，提升客戶體驗。公司以「永續發展」與「數位創新」為雙核心，提供兼具效率與社會價值的金融服務，於金融業轉型關鍵期中穩健前行。

富邦 AI 金融業

延伸閱讀

聯準會放鴿、台股重返2萬7！法人看好00922後勢：AI趨勢未變還吃低碳紅利

國泰投信：AI 軍備競賽持續，布局這 ETF 有望掌握未來商機

推進低碳理念 兩岸茶企福安簽約

玉山銀全力挺中小企

相關新聞

美聯準會降息聲再起 新台幣午盤升逾一角

市場壓注美國聯準會12月會再度降息，目前內部鴿派聲音較大。也帶動國際美元走弱，新台幣今日早盤升值氣焰強大，午盤收在31....

獨／樂天銀行董座王東和將退休 明年由現任國票金副總王世熙接任

國票金（2889）改派旗下純網銀樂天銀行法人董事代表，將現任樂天銀行董事長王東和法人董事一職改派為現任國票金副總經理王世...

壽險拚轉骨引發財報蓋牌疑慮？ 會計界大老鄭丁旺提三大解方

為協助壽險業者解決困境，「保險業匯率波動與公允表達研討會」26日召開，前政大校長、永續準則委員會主委鄭丁旺則提出三大解方...

匯率風險會計制度改了 會「肥壽險、瘦銀行」嗎？

匯率風險會計制度調整後，壽險業不再需要維持過往高比例避險，避險成本有望顯著下降，獲利自然水漲船高。但外界指出，壽險避險均...

中信銀行獲金管會認可 獲中小企業放款20周年成果績優銀行

由金管會、經濟部共同舉辦的「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20周年成果高峰會」今天舉行，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫...

遠銀總座：壯大規模為首要任務 目標2年內拚資產上兆元

遠東商銀今年下半年啟動現金增資，增資發行4.83億股，每股發行價格為11.06元，總金額約53.42億元，目前已經順利完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。