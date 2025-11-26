鴿派主席來了 國泰世華首席林啟超：Fed降息有機會坐3望2

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，美國聯準會（Fed）12月降息1碼的可能性提高，明年底的政策利率將從目前的4%朝3%邁進，甚至不排除坐3望2的可能。

國泰世華26日舉辦「2026全球經濟及市場展望」發表會，林啟超表示，2026年，全球金融市場高度關注三大核心議題：降息路徑可能超出預期、匯率波動加劇以及AI投資成效與資金來源仍存疑慮。

他形容，進入2026年，景氣就像一匹強壯卻敏銳的駿馬，連續奔馳三年後應適度鬆韁、站穩馬步，才能在喘息後醞釀下一波穩健推進的馬力。各國將「適度鬆韁」，以更積極的財政政策及更寬鬆的貨幣政策「站穩馬步」，因應變局，醞釀下一波穩健推進的馬力。

利率方面，在缺乏數據下，今年12月美國聯準會降息或不降息都有所本。但林啟超認為，近期美國勞動市場及消費信心趨疲，12月降息1碼的可能性提高。同時，明年5月聯準會將迎來新主席，隨著領頭鴿的新主席上任，應留意美國明年是否有超出預期的降息。

目前期貨市場隱含，明年底政策利率從目前的4%朝3%邁進，但不能排除坐3望2的可能。整體上，長債利率的下滑幅度較短債空間小，信用利差再縮窄有限，持債以獲取穩定現金流為主。

匯率方面，林啟超指出，短期在貿易談判大致底定、高市交易，及美國降息路徑上迷霧彌漫的三大因素影響，美元將有一定支撐，盤而不弱。若美國聯準會鴿聲嘹亮，坐3望2態勢明顯，美元將轉向弱盤整理。