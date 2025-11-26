快訊

駭人畫面曝光！香港大埔宏福苑大火濃煙竄天 已有4人葬身火海

峇里島直擊！POCO F8 Ultra、F8 Pro亮相明日開賣 Bose喇叭大讚、手機定價功能一次看

捲入閃兵案…還沒等到坤達回「綜藝玩很大」 KID曝錄影現場氣氛

鴿派主席來了 國泰世華首席林啟超：Fed降息有機會坐3望2

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰世華首席經濟學家林啟超。圖／國泰世華提供
國泰世華首席經濟學家林啟超。圖／國泰世華提供

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，美國聯準會（Fed）12月降息1碼的可能性提高，明年底的政策利率將從目前的4%朝3%邁進，甚至不排除坐3望2的可能。

國泰世華26日舉辦「2026全球經濟及市場展望」發表會，林啟超表示，2026年，全球金融市場高度關注三大核心議題：降息路徑可能超出預期、匯率波動加劇以及AI投資成效與資金來源仍存疑慮。

他形容，進入2026年，景氣就像一匹強壯卻敏銳的駿馬，連續奔馳三年後應適度鬆韁、站穩馬步，才能在喘息後醞釀下一波穩健推進的馬力。各國將「適度鬆韁」，以更積極的財政政策及更寬鬆的貨幣政策「站穩馬步」，因應變局，醞釀下一波穩健推進的馬力。

利率方面，在缺乏數據下，今年12月美國聯準會降息或不降息都有所本。但林啟超認為，近期美國勞動市場及消費信心趨疲，12月降息1碼的可能性提高。同時，明年5月聯準會將迎來新主席，隨著領頭鴿的新主席上任，應留意美國明年是否有超出預期的降息。

目前期貨市場隱含，明年底政策利率從目前的4%朝3%邁進，但不能排除坐3望2的可能。整體上，長債利率的下滑幅度較短債空間小，信用利差再縮窄有限，持債以獲取穩定現金流為主。

匯率方面，林啟超指出，短期在貿易談判大致底定、高市交易，及美國降息路徑上迷霧彌漫的三大因素影響，美元將有一定支撐，盤而不弱。若美國聯準會鴿聲嘹亮，坐3望2態勢明顯，美元將轉向弱盤整理。

美國聯準會 降息 國泰世華

延伸閱讀

美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4% 除了押降息還有這一長線大利多

美聯準會降息聲再起 新台幣午盤升逾一角

降息不等於長天期美債ETF就會噴？資深分析師點破投資人最大誤會

Fed降息機率八成！資金大逃股、狂湧債券ETF…00982B、00957B三月報酬衝上5％

相關新聞

美聯準會降息聲再起 新台幣午盤升逾一角

市場壓注美國聯準會12月會再度降息，目前內部鴿派聲音較大。也帶動國際美元走弱，新台幣今日早盤升值氣焰強大，午盤收在31....

遠銀總座：壯大規模為首要任務 目標2年內拚資產上兆元

遠東商銀今年下半年啟動現金增資，增資發行4.83億股，每股發行價格為11.06元，總金額約53.42億元，目前已經順利完...

前政大校長鄭丁旺提六大壽險業適用通用會計準則盲點 最屬意二種解方

「保險業匯率波動與公允表達研討會」今日登場，在會計界輩分頗高的前政大校長，也是永續準則委員會主委鄭丁旺發表專題演講，並提...

彭金隆：壽險業過度避險 反而會長期弱化產業體質

壽險業力拚修改會計準則以抵抗匯率波動，「保險業匯率波動與公允表達研討會」今日登場，金管會主委彭金隆致詞時指出，希望透過該...

中國大陸壟斷稀土到供應鏈重組 群益證×貝萊德專家論壇解析投資新局

2025年10月中國大陸對稀土實施更嚴格的出口管制，儘管川習會後達成共識暫緩一年，這場戰略角力已經清楚揭示，稀土已成為地...

年紀越大越要保守？打破退休理財迷思 股票基金＋提領機制退休金

多數人一談到退休投資，直覺便是拉高債券部位，然而，「鉅亨買基金」提醒，過去被奉為準則「年紀越大越要保守」的建議，未必真正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。