中國大陸壟斷稀土到供應鏈重組 群益證×貝萊德專家論壇解析投資新局

2025年10月中國大陸對稀土實施更嚴格的出口管制，儘管川習會後達成共識暫緩一年，這場戰略角力已經清楚揭示，稀土已成為地緣政治競爭的核心戰場。中美雙方雖暫時休兵，兩強爭霸的格局卻未改變，全球稀土供應鏈重組已是不可逆的趨勢。為協助投資人在這波浪潮中搶得先機，群益金鼎證券26日舉辦美國稀土戰略論壇，深度解析牽動未來十年投資版圖的稀土產業鏈。

稀土的戰略價值在於其不可替代性。群益投顧資深研究員黃鵬睿指出，稀土是17種化學元素的統稱，難以單獨分離與提煉，擁有獨特的光、電、磁及催化特性，手機、電動車、雷達，到飛彈與戰機，都少不了它，掌握稀土，就等於掌握科技產業命脈。

中國大陸在稀土領域稱霸，源於數十年戰略布局。透過完善的政策法規與專利體系，加上整合國內企業成大型集團，中國大陸目前在稀土產業鏈上中下游的市場占有率分別達70%、85%和90%，幾乎壟斷全球精煉產能，並掌控供需與價格主導權，預計至少到2030年，中國大陸在稀土領域仍將保有明顯優勢。

不過，黃鵬睿表示，稀土供應鏈格局正在轉變。美國積極聯合日本、澳洲等盟友，供應鏈多元化反擊戰已然啟動。澳洲萊納斯稀土(Lynas)供應全球約10%需求，其馬來西亞加工廠2025年已開始初步精煉重稀土；美國MP材料(MP Materials)是北美唯一現有稀土礦場營運商，獲川普政府全力扶持。

從產業發展的角度觀察，貝萊德iShares ETF業務副總經理莊筑豐指出，在AI發展和能源轉型加速的背景下，採礦業重新展現強勁成長力道，銅、鎳、稀土等功能性金屬已從追逐周期轉向結構性再定價，迎來新的投資邏輯。

稀土供應鏈的核心瓶頸不在於上游礦產，而集中於中游的分離與精煉功能，稀土精煉約90%以上、磁體製造近98%集中於特定國家。能源轉型與供應鏈重組正推動中游產能外移與工業化投資，讓整體估值仍低於長期平均的礦業類股，提供評價修復機會。

在布局方向上，莊筑豐表示，建議投資人可尋找現金流穩定、具有資本紀律、低負債、高自由現金流的礦業公司，做為金屬產業的核心配置，並針對 AI 基建、能源轉型、電動化相關金屬，尋找具備中游能力和政策護城河的公司，積極性地捕捉供應鏈重組的潛在動能。

展望未來，稀土產業將不再是大陸獨霸的局面。隨著美國、澳洲、日本等國加速布局，全球稀土供應鏈正朝多極化發展。這不僅是地緣政治角力的結果，更為投資人開啟新的機會之窗。