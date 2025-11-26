國泰金獲首屆ESG for Culture影響力獎雙料肯定 開創企業永續文化典範

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
第一屆「ESG for Culture影響力獎」日前舉行頒獎典禮，國泰金控一舉獲得「資源協助獎」與「多元合作獎」雙料獎項肯定，由國泰金控資深副總孫至德代表出席領獎。圖／國泰金控提供
第一屆「ESG for Culture影響力獎」日前舉行頒獎典禮，國泰金控一舉獲得「資源協助獎」與「多元合作獎」雙料獎項肯定，由國泰金控資深副總孫至德代表出席領獎。圖／國泰金控提供

為表彰企業投入文化產業發展，2025年由文化部指導、文化內容策進院（文策院）舉辦第一屆「ESG for Culture影響力獎」，日前舉行頒獎典禮；國泰金控（2882）持續30年支持雲門舞集，並共同打造「國泰雲門隨行吧」品牌，推廣「藝術即生活」理念，獲得「資源協助獎」與「多元合作獎」兩項大獎肯定，展現國泰致力推動永續品牌理念，實踐與社會大眾「藝起。共創更好」。

首屆「ESG for Culture影響力獎」評選標準，為檢視企業支持藝文能否具備突破現行框架、創造嶄新合作以及產生多元性方案等條件，國泰與雲門攜手合作30載，均累積相應創舉，深獲評審青睞； 國泰金控與雲門舞集1996年正式開啟合作，突破框架打造史無前例的戶外公演，秉持「國泰辦桌 雲門上菜」的核心精神，致力拓展在地藝文影響力，讓所有人都能體驗國際級藝術的美好，至今攜手合作邁入第30個年頭，持續引領藝術展演走入大城小鎮。此外，國泰金控結合旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險等子公司共同推動，號召國泰人擔任志工，參與展演引導服務，進而促進企業內部對文化參與的認同與投入。

2022年，國泰金控與雲門舞集合作，共同創立「國泰雲門隨行吧」品牌，發揮創造嶄新合作價值；在展演場合總能看見招牌廣宣三輪車，外型酷似行動咖啡店，但不賣咖啡、只送彈珠汽水，用最有共鳴的台灣飲品、隨行享受的藝文饗宴，呼應「藝術即生活」的親近氛圍。此外，2020年受到COVID-19疫情影響，打亂原本的演出規劃，於是首度改採「線上演出」，邀請全球觀眾一同欣賞藝術饗宴。為回應當代社會與文化快速變化，2024 年以結合 AI 科技與新媒體藝術的作品《波》於戶外舞台亮相，用舞者動作驅動舞台影像，創造出獨特的視覺經驗，演後派對更以 AI 轉譯舞者動作軌跡，生成即時圖樣，展現表演藝術與科技結合的豐富可能性。

國泰與雲門也採行多元方案擴散藝文影響力，除戶外公演也加碼巡演方式，2001年起，走進台灣各大城小鎮火車站、美術館、市政府等多元的生活場景，更大膽打破舞台與觀眾席的界線，由舞者邀請民眾共舞，顛覆「藝術只能被觀賞」的世俗定義，至今舉辦逾200場校園暨社區巡演。從戶外公演到全台社區巡演，國泰與雲門攜手，迄今走遍台灣超過22個鄉鎮縣市，舉辦314場公巡演，累積獲得逾270萬民眾肯定；此外，被外媒譽為「地表最大型的戶外舞蹈活動」，陪伴台灣人度過921大地震、八八風災、新冠疫情等艱難挑戰，以藝術表演撫慰災民傷痛，凝聚起台灣民眾的團結與嚮往。

2025 年「國泰雲門隨行吧」活動以藝術總監鄭宗龍的作品《毛月亮》為年度戶外公演節目，於花蓮、台北兩地盛大登場，兩場大型戶外演出共吸引逾4萬5,000名觀眾，創下疫情以來最多人次參與的紀錄，之後陸續展開6場社區巡演「與雲門共舞」，延續30年藝術扎根的精神。展望未來，國泰金控將持續攜手雲門舞集，致力推動表演藝術、地方文化再生與社會永續發展，傳遞「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神。

國泰金控持續30年支持雲門舞集，並共同打造「國泰雲門隨行吧」品牌，推廣「藝術即生活」理念，於第一屆「ESG for Culture影響力獎」獲得雙獎肯定，展現國泰致力推動永續品牌理念。圖／國泰金控提供
國泰金控持續30年支持雲門舞集，並共同打造「國泰雲門隨行吧」品牌，推廣「藝術即生活」理念，於第一屆「ESG for Culture影響力獎」獲得雙獎肯定，展現國泰致力推動永續品牌理念。圖／國泰金控提供

