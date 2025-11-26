快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

年紀越大越要保守？打破退休理財迷思 股票基金＋提領機制退休金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

多數人一談到退休投資，直覺便是拉高債券部位，然而，「鉅亨買基金」提醒，過去被奉為準則「年紀越大越要保守」的建議，未必真正可靠。因為退休最大的威脅並不是市場波動，而是「人在，錢卻先花完」。若以降低波動為唯一目標過度提高債券比重，不但無法有效提升安全性，反而可能讓資產在長期對抗通膨與長壽風險時力不從心，加速退休金提前見底。

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，許多人認為債券波動小就比較「穩」，因此退休後會大幅提高債券配置，但這其實是最大迷思。真正會侵蝕退休生活的並非市場震盪，而是資產長期無法抵禦通膨、購買力逐年下滑。要讓退休金真正活得久，關鍵不是一味降低波動，而是透過全球股票的有效分散，建立能與時間與通膨應對的資產實力。

根據研究報告顯示，追蹤一百萬種退休情境發現，以債券為主的配置，有高達39%的人可能在過世前就用光資產；股六債四與目標日期基金也有近兩成機率資金不足。相反地，看似風險較高的股票配置，尤其是全球股票策略，提前用完的機率僅約7%，因企業獲利成長能維持長期購買力。

至於退休投資該如何配置？鉅亨買基金指出，比起把退休金全押在防禦型的債券商品，更好的方式是將股票在美國市場與全球市場中進行廣泛布局。根據彭博資料回測顯示，過去20年全球主要股市的總報酬遠勝債券：台股平均年化報酬 12.7%、美股11.2%、全球股票9.4%，均大幅領先各類債券僅約2.8%至6.6%的表現。更關鍵的是，全球股票與美股的相關性並不高，在不同景氣循環中能提供多元成長動能；當美國走弱時，其他市場往往仍具亮點。這種跨市場的全球化分散，比單純依賴債券更能降低退休資產的長期風險。

對於喜歡有現金流的退休族來說，股票型基金有配息級別的標的不多，該怎麼辦？張榮仁表示，透過「鉅亨自由Pay」的提領機制，一樣能打造固定現金流。「鉅亨自由Pay」不僅能自訂提領金額、比例與頻率，還能靈活調整「領與不領」的節奏。另外，由於是以資本利得進行提領，並非基金配息，因此也不會直接被視為配息收入而被課稅。

張榮仁提到，傳統以波動衡量安全性的觀念已不符合長壽時代的需求。真正的退休安全，是掌握能維持購買力、對抗通膨、並讓資產活得更久的策略。以美股基金及全球股票基金搭配鉅亨自由Pay的彈性提領機制，正是一套貼近現實挑戰的退休解方。

各投資策略的退休金在過世前用完機率。( 鉅亨買基金/整理。)
各投資策略的退休金在過世前用完機率。( 鉅亨買基金/整理。)

退休金 債券 股票 退休生活 美股 配息

延伸閱讀

降息不等於長天期美債ETF就會噴？資深分析師點破投資人最大誤會

Fed降息機率八成！資金大逃股、狂湧債券ETF…00982B、00957B三月報酬衝上5％

櫃買前進WFE 報佳音

股市高漲之際 非投等債三個優勢 吸引投資人戰術性加碼

相關新聞

美聯準會降息聲再起 新台幣午盤升逾一角

市場壓注美國聯準會12月會再度降息，目前內部鴿派聲音較大。也帶動國際美元走弱，新台幣今日早盤升值氣焰強大，午盤收在31....

年紀越大越要保守？打破退休理財迷思 股票基金＋提領機制退休金

多數人一談到退休投資，直覺便是拉高債券部位，然而，「鉅亨買基金」提醒，過去被奉為準則「年紀越大越要保守」的建議，未必真正...

國泰首席經濟學家林啟超： Fed降息「坐三望二」 台股美股明年再創高

國泰世華銀行今（26）日舉行「2026年全球經濟及市場展望會」，首席經濟學家林啟超直指明年全球市場最大變數就是聯準會（F...

壽險業匯率會計處理掀討論 彭金隆：財務表達須更貼近產業現實

金管會主委彭金隆26日出席「保險業匯率波動與公允表達研討會」致詞時強調，台灣壽險業在全球市場中具有高度特殊性，其資產負債...

他貸款老碰壁、原來聯徵被這樣註記 專家驚呼：好可怕

準時繳款，聯徵卻標記沒繳，搞到房貸款貸不出來，差點斷頭？住商不動產企研室總監徐佳馨分享一位經紀人客戶故事，直呼「好可怕」...

工商早餐會 吳東亮：台灣經濟發展不能只有AI

工商協進會今日舉行工商早餐會，理事長吳東亮表示，面對新的國際情勢，與產業產加速迭代的趨勢，台灣經濟發展不能只有AI，必須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。