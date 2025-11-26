迎戰動盪時代 資誠打造企業永續韌性與淨零新策略

在全球局勢震盪、永續議題持續升溫的當下，如何打造企業的永續韌性成為關鍵課題。資誠永續發展服務公司於第八屆全球企業永續論壇（GCSF）舉辦專場「迎戰未來：重塑動盪時代下的永續韌性」，從監理要求、國際確信趨勢到碳管理標準變革，全面解析企業邁向淨零的最新方向。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺指出，地緣政治與國際政策的不確定性正帶來新興永續風險，企業必須調整策略，建立具有彈性與機動性的系統，並將永續議題納入核心決策。她強調企業需擴大情境分析、強化跨部門與供應鏈合作，才能在動盪中保持韌性。

金管會證期局局長張振山表示，2026年我國將正式接軌IFRS永續揭露準則，監理機關已提供教育訓練、揭露範例、問答集等資源協助企業上路。碳管理面向則將於2027年完成範疇一、二盤查，並在2029年前取得確信。針對較困難的範疇三，已公告指引並提供三年準備期，協助企業逐步取得供應鏈資料。

在永續資訊品質方面，臺灣證券交易所副組長張少君提醒，企業需確保不同管道揭露的一致性。依最新規範，範疇一、二資訊需取得確信報告，若未能同步於年報發布，須於10月底前補提。百億公司導入情形顯示，部分資訊仍需補強，企業應提前盤點差距。

資誠總經理張瑞婷則指出，國際上已有越來越多企業將永續與財務資訊併同揭露，確信需求快速上升，未來將從有限確信走向合理確信。她建議企業儘早建立內控流程，並選擇熟悉企業且能提供多元服務的戰略確信夥伴，提升治理與風險管理能力。

面對數位化管理的需求，Workiva亞太區顧問許智傑提醒，企業選擇工具時需考量技術成熟度、可用性、擴展性與企業自身資料準備度。數位工具能提升資料收集效率與可信度，是企業邁向高品質揭露的關鍵。

在碳管理上，資誠執行董事張嘉宏分析，GHG Protocol、SBTi與VCMI等最新變革反映外界對企業淨零行動的更高期待。企業應優先評估高影響力減排項目、導入產品生命週期設計並深化供應鏈合作，搭配內部碳定價等機制加速脫碳。

鴻海科技集團環保長洪榮聰則分享，面對國際客戶要求100%潔淨能源的壓力，鴻海透過節能、綠電採購、獎勵機制與對供應商的減碳輔導全面布局，並發展自然碳匯以補位。他指出，AI推升數據中心用電，將促使科技業更積極投資能源。

資誠創新諮詢公司執行董事陳世祥提醒，隨著碳有價化、產品碳足跡要求與永續績效連結資金成本，企業必須加速導入數位化碳管理平台，以提升資料正確性與透明度，才能有效制定減碳策略。