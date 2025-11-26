惠譽將台灣玉山證券評等列入負向評等觀察名單

惠譽國際信用評等公司玉山證券的國內長期評等「AA(twn)」與國內短期評等「F1+(twn)」列入負向評等觀察名單。此舉因玉山金控（2884）2025年11月5日宣布計畫收購三商美邦人壽保險股份有限公司(三商美邦人壽)。交易完成後，三商美邦人壽（2867）將成為玉山金控的全資子公司。

玉山證券為玉山金控的全資子公司，其主要子公司為玉山商銀。玉山證券業務以證券經紀為核心，過去四年該業務占其營收逾九成；同時亦持續擴展產品與服務，為集團客戶提供資本市場相關服務。

玉山證券的評等反映惠譽預期其母公司玉山金有非常高度可能性提供支持，玉山證券的評等與玉山金控的信用狀況相連，玉山金的信用狀況則是取決於玉山銀的信用實力。

玉山證券被列入負向觀察名單反映惠譽認為收購三商美邦人壽可能對集團的信用狀況產生負面影響，原因在於該交易可能提高玉山金控的槓桿水準，且三商美邦人壽的信用狀況預期將弱於玉山金控。

儘管母公司提供支持的能力可能存在壓力，惠譽預期玉山金控支持玉山證券的意願基本不變。此支持的意願是根據台灣金融控股公司法，玉山金控必須向其證券子公司提供支持。此外，由於兩者共享品牌及營運層面緊密的連結，惠譽認為若玉山證券發生違約，將對集團帶來重大的聲譽風險。

惠譽評估玉山證券與玉山金控的連結較強，基於兩者在風險管理、流動性與資本規劃方面的緊密整合，以及玉山證券受惠於玉山銀的通路與品牌。台灣證券市場競爭激烈，玉山證券於2025年前三季的國內經紀業務市占率維持在1.8%的溫和水準。儘管如此，惠譽預期該玉山證券將透過對玉山銀廣大客戶群的交叉銷售並運用集團的數位科技平台，維持其市場占有率。

儘管面臨全球經濟與地緣政治風險及市場波動，惠譽預期台灣穩健的經濟成長與審慎的監理將持續支持金融業穩定的運營環境。監管機構對證券業較嚴格的槓桿率(以業務風險曝險衡量)限制，應能抑制過度的風險承擔；而監管在其他投資、融資融券與資產管理服務的鬆綁，將有助於提升業務多元化。

惠譽預期玉山證券在2026年可望憑藉數位平台發展與日益增強的集團綜效，展現優於同業的報酬並維持穩健的獲利能力，惟其獲利仍易受資本市場波動影響。以營業利潤／平均股東權益衡量的獲利能力，受承銷與自營交易機會減少影響，於2025年上半年降至20.5%（2024年：28.1%），但相較多數同業仍表現穩健。

較為寬鬆的美國貨幣政策及台灣升息循環的結束，預期將支撐股市情緒與固定收益利差，進而有利於獲利表現。

惠譽評估玉山證券投資部位帶來的資產品質風險可控，因截至2025年上半年投資部位僅占其總資產的9%。信用品質維持良好，於2021年至2025年上半年在融資融券或證券抵押放款業務方面未出現信用損失。與多數惠譽授評的當地同業相較，玉山證券對易受市場風險影響的投資活動相對保守。

在台灣的監管資本要求、以及玉山證券的擔保品維持率與風險限額的支撐下，惠譽預期其槓桿率將大致維持穩定，且資本充足應能承受潛在的市場衝擊。淨有形槓桿率於2025年上半年降至3.5倍（2024年：3.8倍）。資本適足率於2025年上半年達639%，遠高於150%的法定資本適足率要求與公司內部250%的門檻。