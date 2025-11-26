國泰首席經濟學家林啟超： Fed降息「坐三望二」 台股美股明年再創高

國泰世華銀行今（26）日舉行「2026年全球經濟及市場展望會」，首席經濟學家林啟超直指明年全球市場最大變數就是聯準會（Fed）降息幅度可能超出預期，「不能排除坐3望2的可能」，若降息路徑大幅超出市場預估，將成為2026年金融市場最大的驚訝，美股與台股則有望再創新高。

林啟超說，目前期貨市場隱含明年底政策利率將從4%降至約3%，聯準會降息方向確定，明年若降幅到3碼（1碼是0.25個百分點），將會跌破3%，美元指數則最低會看到95。

至於新台幣匯率，他認為主要還是看美元走勢，美元雖然有貶值空間，但是有兩大因素作為支撐，第一是明年各國對於美國的投資即將兌現，這部分都需要換成美元。第二是來自於穩定幣的需求，不管是美債或是國庫券準備，都需要美元。

降息下的股市表現，林啟超分析，美股與台股明年依然有望再創新高，但不會線性上漲，台股也不會一路直衝3萬點，期間勢必伴隨「AI泡沫化」的質疑與震盪。他研判，景氣明年與今年相近，台灣經濟成長率可望守住3%，民間投資維持雙位數成長，全球企業盈餘仍強，是支撐市場的重要力量。

他提醒，除了利率之外，匯率波動加劇、AI投資成效與資金來源的不確定性，都是2026年市場必須關注的三大核心議題。