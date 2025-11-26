中租控股連續12年入選台灣企業永續獎

中租控股（5871）連續12年入選台灣永續能源研究基金會舉辦的TCSA台灣企業永續獎，憑藉優異的永續綜合績效，第8年獲選「台灣百大永續典範企業」；透明的資訊揭露，第4度蟬連「永續報告白金級」。作為中小微企業成功夥伴的中租控股，也將在未來的每個關鍵時刻，持續為中小微企業注入關鍵力量。

台灣永續能源研究基金會為鼓勵產業界善盡企業社會責任，邁向企業永續發展，18年來持續舉辦「TCSA 台灣企業永續獎」 評選活動，2025年第18屆TCSA台灣企業永續獎於26日舉辦，中租迪和公關部副總經理張道藩代表中租控股，自勞動部政務次長黃玲娜領取獎項。

中租控股表示，重視企業永續發展，將環境保護、社會公益與公司治理，三面向議題納入日常營運，透過每年出版《永續報告書》，定期揭露永續目標方案與行動作為，並持續導入國際準則與框架，包括全球報告倡議組織（GRI）、永續會計準則委員會（SASB）、氣候相關財務揭露工作組（TCFD），與自然相關財務揭露工作組（TNFD）等，在永續資訊揭露的完整度及透明性，獲得高度評價。

另外，中租控股致力促進普惠金融，支持中小微型企業發展，提供資金援助與協助生財設備購置，並提升中小微企業營運能力與實踐ESG，包括舉辦中小微企業策略論壇，出版《中堅實力》書籍，與推動中小微企業ESG自評輔導、ESG研究報導與課程等。

9月因樺加沙颱風豪雨重創花蓮，中租提供受災客戶融資還款協商展延方案，並協助報廢受損車輛與申請補助；11月推出影音廣告，表彰中小微企業作為台灣經濟發展的關鍵力量，也記錄中租在每個關鍵時刻，為中小微企業注入關鍵力量（影片資訊連結：https://youtu.be/s7Vao61aufo）的歷程。

中租控股指出，重視與員工永續共好，也再次入選《天下雜誌》頒發「2025年天下人才永續獎百強企業」，衛生福利部「績優健康職場標竿獎銀獎」與「職場健康促進合格證明」，臺北市政府的「友善育兒事業獎績優事業獎」與「中高齡者暨高齡者友善企業認證」，從完善的薪資福利與訓練制度，延伸關注家庭照顧、育兒與退休準備。

中租控股自2011年起推動員工持股信託獎勵計畫，由公司全額出資為員工購買公司股票，員工每年領得配發的現金股利外，也可於退休領回庫存股票，等同存下第２筆退休金。

今年7月起與中租投顧公司合作，響應金管會委託集保結算所建置的「台灣個人投資儲蓄帳戶（Taiwan Individual Savings Account, 簡稱TISA）」制度，率先成為第一家導入TISA的上市公司，鼓勵員工提前規畫退休生活與退休金準備，中租基金平台協助建立專戶，推廣定期定額的長期投資，中租員工開戶數也已逾六成，期以穩步累積資產，擁有足夠退休金，以安心終老。