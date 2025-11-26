凱基金控集團勇奪TCSA 13項大獎 以金融力樹立永續新標竿

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
凱基金控集團長期投入永續發展，榮獲「TCSA台灣企業永續獎」13項大獎肯定，由凱基金控人資長陳慧珠(圖右)代表領獎。圖／凱基金控提供
凱基金控集團長期投入永續發展，榮獲「TCSA台灣企業永續獎」13項大獎肯定，由凱基金控人資長陳慧珠(圖右)代表領獎。圖／凱基金控提供

在全球ESG驅動轉型浪潮中，凱基金控（2883）集團再度以卓越實績奠定市場領先地位。台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」評比結果出爐，凱基金控集團一舉奪下13項大獎，其中凱基金控榮獲「永續綜合績效—台灣100大永續典範企業獎」、「永續報告—金融及保險業組白金獎」，以及「人才發展領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「社會共融領袖獎」三大單項績效獎，展現企業永續治理的成果與實力。

「TCSA台灣企業永續獎」為國內最具影響力的永續獎項之一，由台灣永續能源研究基金會邀請產官學界具代表性的評審，對企業進行評選，凱基金控暨旗下子公司凱基銀行凱基人壽及凱基證券共計奪得13項殊榮，顯示凱基金控集團長期投入永續發展，獲得專業評審肯定。

在氣候風險與全球減碳壓力加劇背景下，凱基金控持續強化永續治理韌性與金融影響力，連續五年入選道瓊永續指數（DJSI）世界指數及新興市場指數、八度獲選富時企業社會責任新興市場指數成分股，並在MSCI ESG評級躍升至AA。同時，凱基金控通過科學基礎減量目標（SBT）驗證，全面接軌國際標準，將自然風險管理延伸至整體價值鏈，並於2025年簽署加入CDP倡議「CDP Non-Disclosure Campaign 」，展現金融業在全球減碳行動中的積極角色。

除了環境面向，凱基金控也重視人才發展，力求成為「人才永續的首選雇主」，勇奪「人才發展領袖獎」及「性別平等領袖獎」。集團設立「凱基學院」，推動系統化培訓，導入360度主管職能評鑑，強化領導力，培育新世代人才，從儲備幹部計畫到校園產學合作，協助青年提前銜接職場。在性別平等上，凱基金控將公平原則落實在招募、人才培育與薪酬制度；更以具體成果領先業界，女性主管比例逐年提升至50%，旗下五家子公司總經理皆由女性擔任，展現性別平權的實質承諾。

在社會面向，凱基金控以金融專業結合社會創新，推動地方創生，拿下「社會共融領袖獎」。自2021年啟動「共融力計畫」，集結企業志工深入偏鄉，協助地方建立永續支持系統。2024年推出「地方創生行動家＋」專案，結合志工專業與企業資源，為地方創生團隊優化財務架構與商業模式，並透過顧問輔導，與創生團隊共創在地永續經營的解方，攜手振興在地經濟與文化，實現「金融力 × 社會力」的雙重價值。

面對全球挑戰，凱基金控表示，將持續深化永續策略，以創新驅動改變，發揮金融影響力，攜手社會共創韌性未來。

