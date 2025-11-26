元大證券投資先生APP獲證券界奧斯卡 金彝獎傑出金融創新獎

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全民投資工具智慧升級，投資先生APP獲證券界奧斯卡-金彝獎傑出金融創新獎。元大證券／提供
投資台股已成為全民運動，而一款好用的交易APP，是決定投資體驗順暢與否的關鍵。元大證券「投資先生APP」以體驗導向的設計思維，將開戶、看盤、交易、資產管理一次整合，於第18屆金彝獎脫穎而出，獲得傑出金融創新獎肯定，實現從新手到專業投資人皆能輕鬆上手的智慧投資新體驗。

投資先生APP五大創新特色：

1. 投資先生2.0效率升級─台美市場首頁一鍵切換、模組化功能設計，打造個人專屬投資儀表板，投資判斷更即時。

2. 一戶五開，輕鬆啟動全球布局─完成開戶只要5分鐘，將證券、海外股票、財富管理、銀行新台幣/外幣數位證券存款帳戶的開戶整合至單一流程。

3. 金融資料共享，一手掌握全戶資產─整合元大金控旗下資源，一鍵查詢證券、銀行、人壽、投信、期貨資產總額及交易明細。

4. 智能條件單，自動監控市場行情─六大策略型條件單：長效單、停損停利單、移動鎖利單、二擇一單、母子單、多條件單，自動監控市場行情，適合無法長時間盯盤的投資人。

5. 智能貼標，個人化體驗─透過用戶行為分析投資興趣，適時推播研究報告、商品資訊或市場提醒。

投資先生APP為國內百萬人信賴的行動交易平台，下載數超過560萬次，首頁擁有16項資訊模組可以自由拖曳，包括熱門個股、ETF排行、研究報告、行事曆等。元大證券將持續以創新、好用與客戶體驗為核心，結合金融科技與市場交易，打造更便利、更貼心的智慧投資生態。

元大金控 APP 台股 金融科技 財富管理

