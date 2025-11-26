台新新光金控（2887）旗下元富證券再度蟬聯「臺北市職場性別平等認證」最高榮譽「金質獎」，連續兩年突破高分門檻，充分展現其在制度規劃、決策治理、教育訓練、友善措施與創新作為等性別平等指標上的卓越成果。此項肯定也象徵元富證券對「多元、包容、友善」職場的高度承諾，致力打造所有性別、全年齡員工皆能自在發展、實現自我的工作環境。頒獎典禮由元富證券總經理張清發代表受獎。

元富證券透過完善的性別平等制度，積極落實基本人權倡議。對內推動 DEI 多元共融、性別意識等教育訓練；對外提供女性理財諮詢服務，從組織到社會同步提升性別敏感度。公司亦將性別平等納入明確組織權責，全面施行包含同性婚姻適用之人工好孕假，並提供優於法令的全薪產假、陪產檢假、陪產假、產檢假與多元彈性假別，藉由完善制度保障不同人生階段員工的工作權及家庭照顧需求。

在營造安全友善的職場環境上，元富證券長期建置完整的性騷擾防治，與職場不法侵害處理機制；支持性別多元，員工可穿著自我認同、去性別化之制服或職場服裝；提供員工及其配偶、子女（不限名額）全額團體保險費用；並以員工持股信託協助創造長期穩健收益。此外，總公司亦提供性別友善廁所，並積極參與政府與公益團體之性平研討會，持續比照國際與產官學趨勢優化福利制度。

台北市政府勞動局於2020年推出全國首創、亞洲第一的「職場性別平等認證」，以八大指標協助企業檢視與提升性平措施。元富證券今年在哺育親善與性平共融面向屢獲肯定，不僅連續兩年奪下「金質獎」，更蟬聯臺北市政府「友善育兒事業獎」，囊括「標竿企業組」與「績優事業組」兩項首獎；同時也連續三年通過「臺北市中高齡者暨高齡者友善企業認證」，持續展現企業永續實力與社會責任。