壽險業匯率會計處理掀討論 彭金隆：財務表達須更貼近產業現實

金管會主委彭金隆26日出席「保險業匯率波動與公允表達研討會」致詞時強調，台灣壽險業在全球市場中具有高度特殊性，其資產負債結構與一般金融業或其他產業截然不同。壽險公司肩負履行保單長期承諾的責任，過去諸多歷史因素導致累積巨額的保費資產，卻必須大量投資在海外，若僅依照一般會計準則呈現財務狀況，恐無法真實反映產業的經營本質。

彭金隆指出，壽險業的營運周期極長，資產、負債估計必須納入未來利率、匯率、死亡率、罹病率等諸多不確定因素，會計表達的難度遠高於一般產業。國際雖有IFRS 17等壽險專屬準則，但台灣壽險業因歷史因素累積巨額保單負債，加上高度依賴海外投資的結構，使我國壽險業成為「特殊中的特殊」，國際上幾乎沒有可直接比擬的案例。

彭金隆進一步表示，目前依國際會計規範，海外資產須以即期匯率評價，當市場波動時，財報上的匯兌損益變動可能與實際經營績效不一致。壽險公司因而可能為了降低財報波動，投入大量成本進行匯率避險，但這些操作卻未產生實質風險移轉的避險效果，長期以往是否可能產生弱化產業體質的疑慮，都值得關注與討論。

財務報告波動與經濟實質不一致，是值得高度關注的現象。彭金隆指出，匯率會計處理若不符合壽險業長期經營特性，可能引發不必要的避險行為，並增加整體產業成本，盼學界、業界及監理單位共同釐清問題根源，才能從制度上提出更貼近實務的改進方案。

此次研討會邀集保發中心、壽險公司、學界專家及會計師等共同參與，並由國內會計權威鄭丁旺校長進行專題演講，探討如何在遵循會計原則與呈現經濟實質之間取得平衡。

彭金隆說，「釐清問題了解原因，才能有效解決問題，視而不見是不可能解決問題的。今天研討會的議題是一個高度專業的議題，我想過去在學術界、實務界以及跨行業間，有非常多元的意見，正可以透過今天的研討會，各方多多溝通，做專業上的深度研討，希望能夠進一步釐清問題，有效解決問題，保險業的財務表達揭露，以及避險策略應該要符合其長期營運特性與實質規避風險，以便能夠允當表達經營狀況，以及達成永續經營的目的。」