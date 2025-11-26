他貸款老碰壁、原來聯徵被這樣註記 專家驚呼：好可怕

準時繳款，聯徵卻標記沒繳，搞到房貸款貸不出來，差點斷頭？住商不動產企研室總監徐佳馨分享一位經紀人客戶故事，直呼「好可怕」，也提醒民眾可以查一下自己的聯徵資料，以防被錯誤標記。

她表示，申請聯徵信用報告有線上、郵局代收和親臨櫃台三種方式。線上申請需使用自然人憑證或金融憑證；郵局代收需攜帶雙證件及身分證明文件；親臨櫃台申請則需備妥身分證及第二證件，直接到聯徵中心服務櫃台辦理。

擁有經紀人證照，約有8,000位臉書粉絲的孔祥合表示，他有一位老客戶，是一位大公司高階主管，月入十幾萬現金流、名下已有資產、負債比極低。

這種人本來應是銀行界優質客戶，登門想辦房貸應沒問題，不過，這位客戶日前買了一間房，向銀行申請貸款卻屢屢碰壁，銀行給的理由都是「綜合評分不足」。

有一家行員實在看不下去，請客戶調一下聯徵資料，結果發現，居然有一筆延遲繳款四個多月註記。而且不是一次，是連續幾個月的標註。

客戶既驚又氣，明明先前房貸，都已設定每個月5日自動扣款，而且每個月帳戶餘額也都維持在200萬以上，而那筆被標記未繳的貸款，僅僅幾萬元，很明顯的，有人搞錯了。

經向銀行反應，銀行表示願意查核，但流程大約需要7至14 個工作天.，這一來客戶慌了，原因是新買的房子，交屋期限就在兩個禮拜後，如果房貸下不來，就要違約，而違約金多達幾百萬。

孔祥合表示，後來他陪同客客戶到該銀行，告知「你們銀行因為系統疏失，即將害我的客戶違約賠償幾百萬，」揚言要拉白布條，向金管會出控訴後，該銀行才承認錯誤，在時間內完成貸款。

孔祥合表示，過去大家都相信聯徵資料，覺得一定不會錯，但其實很可能因為銀行疏失，出現錯誤。他表示，不是都有準時繳款，聯徵資料就沒問題，如果貸款不順或有疑慮，可以申請聯徵查詢，確定個人信用資料無誤。