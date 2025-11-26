業界首創 滙豐銀推「環球智能防詐網」、即時攔阻線上詐騙轉帳

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

根據警政署165打詐儀表板統計，2025年截至10月，全台受詐金額約達新台幣767億元，顯見詐欺防制尚需精益求精。滙豐(台灣)商業銀行善用集團資源與跨區域、跨市場合作，率業界之先導入「環球智能防詐網」並推出三大功能，持續優化阻詐防線，守護客戶資產提升台灣金融環境的安全與穩定，致力成為最值得客戶信賴的銀行。

滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示：「隨著智慧型裝置及網絡的普及，有越來越多的詐騙場景發生於網路或行動銀行，滙豐台灣經過一年多的耕耘與集團內的協作，將於12月正式導入『環球智能防詐網』，透過數據分析、犯罪態樣解析、使用的設備、行為軌跡蒐集等，以大數據分析建立模型，並導入系統進行部署。期能藉由『環球智能防詐網』強化線上防禦，提供客戶完整的財產安全守護。」

滙豐銀行「環球智能防詐網」全新推出三大功能，第一項為「即時攔阻線上疑似詐騙轉帳功能」。儘管各金融機構對於臨櫃的防詐措施日臻成熟，惟線上交易普及，半數的詐騙受害客戶，係由網路銀行或行動銀行轉帳，銀行並無機會攔阻。全新上線的功能，將透過蒐集客戶過往的交易頻次、金額等因子，藉由模型分析識別出異常的特徵，當出現疑似受詐的轉帳交易時，系統將會立即攔阻，並由專人致電客戶進行釐清與關懷，在損失發生前多一道守護客戶的防線。該系統亦整合警政署提供的潛在受害者名單、疑似涉及詐騙帳戶名單等，進行24小時全年無休的監測。

第二項為「裝置異常偵測功能」，透過蒐集滙豐客戶日常使用網路銀行或行動銀行設備的數位軌跡建置模型，當該設備出現隱匿資訊或遭到木植入等異常狀況時，系統會主動偵測。

第三項功能為「行為異常偵測功能」，人們使用行動設備及電腦之行為通常有一定的慣性，此功能正是透過客戶使用網路銀行或行動銀行時的行為，例如操作螢幕的手勢、操作順暢度等進行側寫，若出現異於慣性之態樣，將予以洞察。不論是裝置或行為的異常，系統都會主動識別，當偵測到異常時，系統會自動立即啟動防禦，對疑似詐騙交易即時攔阻。

