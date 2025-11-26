金居被列處置有價證券 期交所11月27日起調高期貨保證金

臺灣期貨交易所於11月27日調高金居期貨契約(PQF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之2倍，這次調高係金居（8358）經櫃檯買賣中心於2025年11月25日公布為處置有價證券(這次為近30個營業日內第2次公布，處置期間為2025年11月26日至12月9日)，期交所依規定調高金居期貨契約(PQF)所有月份保證金適用比例，自11月27日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2025年12月9日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。