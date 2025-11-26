快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券2026投資展望會 熱烈報名中(華南永昌證券/提供)
華南永昌證券2026投資展望會 熱烈報名中(華南永昌證券/提供)

AI浪潮與綠色轉型正重塑全球經濟版圖，通膨與降息交錯，市場迎來關鍵轉折年。面對2026年的不確定與新契機，華南永昌證券將於12月1日（星期一）下午2點舉辦「2026投資趨勢展望」，邀請重量級講師剖析國際金融、產業趨勢與投資策略，協助投資人掌握市場脈動、布局新年度投資方向。

2025年底，全球市場正站在通膨壓力趨緩與降息循環醞釀的十字路口。資金動向牽動產業輪動節奏，也將決定2026年投資佈局的成敗。本次展望會特邀華南永昌投顧董事長呂仁傑暨研究團隊，以多年國際金融與總體經濟分析經驗，從美中經濟政策、主要央行利率走向、以及市場資金配置趨勢出發，解析2026年全球經濟與金融市場關鍵變數，協助投資人建立全局視野。

全球投資環境歷經震盪調整，海外市場逐步尋找新平衡。華南永昌證券海外商品部經理邱文彥將分享2026年海外市場投資展望，剖析主要區域的資金流向與潛在機會，並解析如何運用複委託商品與多元資產配置策略，分散風險、穩健掌握報酬空間。

而在全球資金版圖持續調整的同時，科技產業也正快速演進。AI應用全面滲透製造、金融、醫療與日常生活，並推動半導體產業邁入新一輪升級競賽。AI應用推動半導體產業進入新一輪升級競賽，資深高科技產業專家陳子昂將以「AI潮流下展望2026半導體產業趨勢」為題，帶領投資人洞悉科技產業趨勢，掌握投資契機。

華南永昌證券秉持「以客為尊、專業服務」的核心理念，長期關注市場趨勢與客戶需求，持續透過系列講座與研究分享，協助投資人以長期視野應對市場波動、發掘新機會。「2026投資趨勢展望」結合宏觀經濟、海外投資與AI產業趨勢三大面向，為投資人提供全方位的市場洞察與策略思考，歡迎投資人踴躍參加，現場席次有限，額滿為止，請把握機會，線上報名連結：https://forms.gle/Lq4zPfAkpKiawJNs9。

