永豐金證券亞灣據點起航 高雄苓雅分公司盛大開幕

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券總經理蘇威嘉(左二)率南區團隊舉辦「亞洲資產管理中心開幕茶會暨投資座談會」(永豐金證券/提供)
永豐金證券「亞洲資產管理中心」高雄專區（亞灣）試辦服務啟航，11月苓雅分公司舉行開幕茶會，宣告資產管理業務邁入新里程碑。永豐金證券身為金管會核准首家進駐亞灣的券商，憑藉先行者優勢，將以此為據點打造國際級資產管理平台。總經理蘇威嘉於開幕茶會致詞指出，「亞灣承諾正式啟航，永豐金證券將以創新與專業，協助客戶在地投資、全球布局。」

永豐金證券指出，苓雅分公司未來將鎖定區域內高資產客戶與專業投資人，提供已獲試辦業務核准的創新服務。並將陸續推出信託傳承機制、一站式跨境金融服務及多元化商品配置，協助客戶在地靈活投資、掌握全球市場契機，並配合政策助台灣成為亞洲資產管理重要據點。

開幕茶會現場座無虛席，由蘇威嘉總經理親自主持，並邀請多位高資產客戶、專業投資人及合作夥伴共襄盛舉，展現永豐金證券深耕亞灣、連結高資產客群的決心。

茶會下半場安排市場前瞻論壇與另類資產投資趨勢解析。永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，AI產業仍是支撐美國私人投資的主力。隨著川普對等關稅政策逐漸明朗，市場將回歸基本面；惟美國就業市場受聯準會延遲降息影響，自第三季起出現降溫跡象。他提醒投資人，AI產業雖具短期動能，但應留意資本支出放緩的風險。

另類資產投資趨勢則由展新投顧創辦董事長人黃大展進行詳細的剖析。他指出，私募股權、信貸、不動產與基礎建設等另類投資，正逐步成為資產升級的關鍵選項，因具備低相關性與絕對報酬特性，能有效優化資產配置。尤其在2022年「股債雙殺」與今年「關稅大戰」後，市場更深刻體認到傳統配置的侷限，隨著高淨值族群理財需求提升，另類資產在私人銀行領域的關注度持續升溫，成為家族理財布局的重要工具。

這次活動不僅展現永豐金證券在亞灣的前瞻布局，也強化與高資產客戶及專業夥伴的連結。未來，將持續秉持「以客戶為中心」的理念，結合科技與金融專業，打造更貼心、更智慧的投資服務，深耕亞灣，放眼亞洲，共創資產管理新未來。

永豐金 市場

