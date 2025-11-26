三商美邦人壽榮獲卓越客戶服務大獎 以專業展現客戶服務典範

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽獲得「2025 CSEA 卓越客戶服務大獎 最佳現場管理之星」，由臺灣客服中心發展協會簡志誠常務理事(左)頒獎，三商美邦人壽台北分公司莊喬陵(右)領獎。三商美邦／提供
三商美邦人壽再傳佳績！在今年度的「卓越客戶服務大獎」中，三商美邦人壽台北分公司莊喬陵主任以卓越的現場管理能力、團隊領導與客戶服務表現，榮獲CSEA卓越客戶服務大獎「最佳現場管理之星」殊榮，充分展現公司深耕客戶服務、落實公平待客原則的堅定承諾。

莊喬陵在客戶服務領域深耕多年，從一線櫃檯服務人員到擔任主管，帶領團隊提升作業效率，主動關懷身心障礙及高齡者權益，致力於推廣公司防詐意識。她以「待客如親、用心聆聽、瞭解需求」作為服務心法，透過傾聽及同理掌握客戶需求，提供優質及適切的客戶服務。

三商美邦人壽表示，獲獎不僅代表個人能力的肯定，更象徵公司在「以客戶為中心」與「公平待客」核心理念上持續落實。公司將持續投入資源強化客服人才培育，推動服務品質提升，並結合永續精神，致力成為社會信賴的保險品牌。

三商美邦人壽將持續優化客戶體驗，打造更貼心、透明與可靠的金融服務環境，為客戶提供穩健與溫暖的保障。

